Energiaárak: a szállodák egy része inkább bezár tavaszig

Az infláció és az emelkedő energiaárak miatti drámai költségnövekedést lehetetlen teljes égészében áthárítani a vendégekre – közölte a hvg.hu megkeresésére a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.

Egyes szállodák már be is jelentették: minden valószínűséggel október közepén, vagy január elején átmenetileg bezárnak április-májusig. A szövetség szerint az átmeneti bezárások száma várhatóan emelkedni fog.

KAPCSOLÓDÓ Még a járványnál is drasztikusabb időszak vár a vendéglátóiparra Az infláció, a munkaerőhiány és a megnövekedett rezsiköltségek miatt a szállodák negyede és a vendéglátóhelyek...

A szövetség szerint az árképzés szinte már minden szállodában dinamikus, azaz sok tényező figyelembevételével napi szinten alakítják szobaárakat.

A portál azt is megírta, hogy már a kisebb céges rendezvények esetében is megfigyelhető a last minute-jelleg. Egyre több esetben pedig a szerződésbe foglalják, hogy bizonyos mértékű infláció felett újravizsgálhatják a kialkudott árakat.

"Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az infláció és az emelkedő energiaárak miatti drámai költségnövekedést lehetetlen teljes égészében áthárítani a vendégekre” – olvasható a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének közleményében.

Nyitókép: Pixabay.com