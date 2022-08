Kína stabilan megvetette a lábát Dél-Amerikában

A tanulmány készítője, Szigeti Kristóf az InfoRádióban elmondta, hogy a kínaiak a 2000-es évek elején kezdtek fontos szereplőkké válni Dél-Amerikában. Az Egyesült Államok ugyanis visszahúzódott a régióból, Kína viszont fölismerte azt, hogy az ottani államok nem csak egyszerű nyersanyagkitermelők és -exportálók. Így aztán Peking különböző szerződéseket kötött velük és fokozatosan kiterjesztette gazdasági, majd politikai befolyását is.

Az NKE hallgatója szerint Kína itt is elindította az "Egy övezet, egy út" kezdeményezést, amelyhez ez év nyaráig már 21 dél-amerikai ország csatlakozott. A kínaiak főleg a bányászatba, illetve az infrastruktúra fejlesztésébe fektettek sokat, amivel jó néhány munkahelyet is teremtettek – mondta a kutató.

Szigeti Kristóf arról is beszélt, hogy a kínaiaknak nagyon fontosak a dél-amerikai mezőgazdaság termékei, valamint az olaj és újabban a lítium bányászata is. A térség iránti érdeklődés másik mozgatója pedig az Egyesült Államokkal szembeni regionális terjeszkedés. Mivel Dél-Amerika közel van az USA-hoz, a kínaiak úgy gondolják, ha beruháznak és megvetik a lábukat a térségben, azzal közelebb tudnak kerülni az Egyesült Államokhoz is – vélekedett a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tanulmányának készítője.

Úgy vélte, hogy a kínaiaknak sikerült stabilizálniuk a jelenlétüket. Egyrészt mivel több térségbeli államban is baloldali kormány került hatalomra, másrészt azért, mert az "Egy övezet, egy út" program keretében sikerült hosszú távú megállapodásokat kötniük.

"Kína valószínűsíthetően az elkövetkezendő évtizedben is Dél-Amerika legjelentősebb partnere lesz" – hangoztatta Szigeti Kristóf.

