Újból előkerült a vasárnapi boltzár ötlete

Karsai Zoltán a vg.hu-nak nyilatkozva azt bizonygatta, hogy vasárnap déli boltzárral nemcsak az alkalmazottak, hanem munkáltatók is jól járnának, hiszen nekik sem mindegy, ha hetente fél nappal kevesebbet kell hűteni-fűteni vagy egyáltalán világítani.

Az ügyet felkaroló szakszervezet vezetője azt is elmondta, hogy online aláírásgyűjtésbe kezdtek és a „Mi pihennénk vasárnap délután. Velünk tartasz?” kérdőívüket már több ezre kitöltötték. Szeptembertől pedig

a KASZ hatszáz aktivistája a boltok előtt is gyűjti majd a támogató szignókat.

A portálnak Karsai Zoltán arról is beszélt, hogy a kereskedelem továbbra is az egyik leginkább munkaerőhiánnyal sújtott ágazat, így a vasárnap déli boltzár kedvezőbb munkafeltételeket is biztosítana.

Ugyanakkor elismerte, hogy nem minden üzlet járna jól, ha vasárnap délben zárna, hiszen például

a barkácsáruházaknál a hétvégén a legnagyobb a forgalom.

Ezzel együtt a KASZ arra törekszik, hogy az év végéig elegendő támogatót gyűjtsenek össze, mert akkor akár már január 1-jétől életbe léphetne a vasárnap déli kötelező boltbezárás.

A vg.hu cikkében emlékeztet rá: 2014-ben, a KDNP kezdeményezésére megtiltották a bevásárlóközpontoknak és a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzleteknek, hogy vasárnap nyitva tarthassanak. A törvénymódosítás 2015. március 15. és 2016. április 23. között volt érvényben. Kiskereskedelmi forgalom júniusban A KSH adataira hivatkozva, a vg.hu azt írja, hogy összesen 4,1, naptárhatástól megtisztítva pedig 4,5 százalékkal vásároltunk többet, mint az előző év azonos időszakában. A forgalom folyó áron 1429 milliárd forintot ért el, ennek a 45 százaléka az élelmiszerboltokban realizálódott, 36 százalékáért a non-food szegmens felelt, míg a fennmaradó 19 százalék mögött az üzemanyagtöltő állomások álltak.

