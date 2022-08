Az infláció teljesen átrendezi a hazai állampapírpiacot

A legfrissebb, június végi adatok szerint a második negyedévben 876 millárd forinttal csökkent a MÁP Pluszban lévő megtakarítás állománya, és közben 805 milliárddal nőtt a Prémium Magyar Állampapír állománya. Jól látszik, hogy a befektetők átmennek az inflációkövető állampapírba – mondta Árgyelán Ágnes, a Portfolio elemzője.

A Prémium Magyar Állampapírból kétféle konstrukció érhető el: egy négy- és egy hatéves. Az előbbi 5,85 százalékos kamatot ad, a második pedig 6,6 százalékosat. A kamatprémium 0,75, illetve 1,5 százalék, erre jön rá az infláció, ebből áll össze a tényleges kamat – magyarázta a szakértő.

Nemcsak a papírok között nagy az átrendeződés, a befektetők között is. Júliusban volt egy nagyobb devizakötvény-kibocsátás, és ez azt eredményezte, hogy az állampapír-tulajdonosok köre megváltozott, ismét a külföldiek kezében van a legmagasabb állomány (28 százalék), de nem sokkal előzik meg a magyar háztartásokat és a hazai hitelintézeteket (27-27 százalék).

A teljes állampapírvagyon a legfrissebb adatok szerint 37 ezer milliárd forintot tesz ki – emelte ki az elemző.

A szabad pénzeszközök befektetésére ajánlotta Árgyelán Ágnes a lakossági állampapírok mellett az elsősorban intézményeknek szánt állampapírokat is, szerinte ezeket is meg lehet venni, és ott már 8-10 százalékos hozamot kínáló papírok is vannak, ugyanakkor oda kell figyelni, mert ezeknek a kockázata is magasabb, mint a lakossági papíroké.

Emelkedő kamatok Pár napja az Egyéves Magyar Állampapír és a Kamatozó Kincstárjegy kamatát is megemelte az adósságkezelő, rögtön fél százalékponttal. Az Egyéves Magyar Állampapír nyilvános ajánlattétele szerint augusztus 8-tól már 4,75 százalékos hozammal vásárolható a papír, amely korábban még 4,25 százalékot biztosított. Hasonlóképp emelkedett az egy évre szóló Kincstári Takarékjegy kamata is, a korábbi 4,25 százalékról 4,75-re. Emelkedett időközben a kétéves takarékjeggyel elérhető kamat is, amely után már 5,5 százalék jár a korábbi 4,4 után.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán