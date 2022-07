Ázsiai munkavállalókon múlhat a magyarországi növekedés

Veszprémben állt munkába nemriégiben a Fülöp-szigetekről érkezett munkások első csoportja. A 40 filippínó mindegyike forrasztó operátorként dolgozik. De a Work Force HR munkaerő közvetítő cég arra számít, hogy a közeljövőben több, mint 1000 további külföldi dolgozó érkezik majd a magyar munkaerőpiacra.

A cég tapasztalai szerint a feldolgozóiparban van a legnagyobb szükség a harmadik világbeli munkaerőre, de a szállodák és vendéglátóipari is egyre jobban érdeklődik irántuk. A hotelekbe nemcsak fizokai munkára, hanem szellemi tevékenységre is szívesen alakalmaznának ázsiaiakat. A filippinók mellett indonéz vendégmunkások is jöhetnek Magyarországra.

Nyitókép: ikeafoundation.org