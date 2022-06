Borús képet festett az infláció világra gyakorolt hatásáról a Fitch

A nemzetközi hitelminősítő a 35 oldalas prognóziscsomagban közli, hogy az előző, márciusban kiadott előrejelzéséhez képest 0,6 százalékponttal lassabb, 2,9 százalékos világgazdasági növekedést vár 2022 egészére.

A Fitch londoni elemzői a globális átlagon belül a kínai hazai össztermék (GDP) idei növekedésére szóló prognózisukat rontották a legnagyobb mértékben: a márciusi negyedéves jelentésükben szereplő 4,8 százalék helyett immár csak 3,7 százalékos növekedést valószínűsítenek a kínai gazdaságban 2022-re.

A cég a márciusi jelentés óta másodszor rontja az idei kínai GDP-növekedésre adott becslését.

Kínáról külön összeállított, június elején Londonban bemutatott jelentésében is már közölte, hogy - különösen a koronavírus elleni korlátozások enyhítésének óvatos üteme miatt - egyre nagyobb lefelé ható növekedési kockázatokat érzékel a kínai gazdaságban, de abban az elemzésében még azzal számolt, hogy a kínai hazai össztermék az idei év egészében 4,3 százalékkal növekszik.

A kínai gazdaság teljesítménye tavaly 8,1 százalékkal bővült, vagyis a Fitch kedden kiadott új negyedéves globális előrejelzésében szereplő 3,7 százalékos idei kínai növekedési becslés alapján a cég immár azt valószínűsíti, hogy a kínai GDP-érték az idén a tavaly elért ütemnek nem egészen a felével emelkedik.

A Moody's is csak egy picit számol kedvezőbben

Kedden egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Investors Service is jelentősen rontotta a kínai gazdaság idei növekedésére szóló prognózisát, bár a Fitch Ratings új becslésénél még mindig derűlátóbb előrejelzést adott.



A Moody's Londonban ismertetett friss tanulmányában közölte: az általa eddig várt 5,2 százalék helyett most már csak 4,5 százalékos GDP-bővüléssel számol a kínai gazdaságban 2022 egészében.



A Moody's a koronavírus terjedésének akadályozását célzó hatósági intézkedések mellett a kínai ingatlanpiac jelenleg is zajló visszaesésével és a geopolitikai kockázatokhoz kapcsolódó megnövekedett bizonytalansággal indokolta a negatív korrekciót.