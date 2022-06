Bejelentés: begyújtja a rakétákat a kamatemelés ügyében az EKB

A döntés szerint változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,50 százalékos szintje.

A Kormányzótanács csütörtöki közleményében egyértelműen jelezte szándékát

az irányadó kamatok megemelésére 25 bázisponttal az EKB következő, júliusi kamatdöntő ülésén.

Jelezte egyúttal, hogy a szeptemberi kamatdöntő ülésen is kész megemelni az irányadó kamatokat az addigra kialakult piaci kondícióknak megfelelő mértékben. Szeptemberen túl pedig a Kormányzótanács megítélése szerint "valószínűleg szükség lehet" további kamatemelésekre is, a 2 százalékos inflációs cél elérése érdekében.

A bejelentés megfelelt a piaci várakozásoknak. Értékelés – még nagyobb emelés is jöhet A döntés indoklásában alább szereplő információkból a Portfolio értékelése szerint az következik, hogy ha a középtávú inflációs kilátás nem csökken szeptemberben (márpedig a 2024-es előrejelzés az előző előrejelzésekben csak nőtt és nőtt), akkor szeptember után akár már 75 bázispontos kamatemelés is jöhet (amennyiben a jegybank ragaszkodik a 25 bázispontos lépésközhöz). A jegybank a bérek emelkedésében további inflációs kockázatokat lát, a reálbérek ugyanakkor továbbra is csökkennek az eurózónában. Az EKB célja, hogy megelőzze az ár-bér spirál kialakulását: amikor a magas bérek további keresletet teremtenek, ami fokozza az inflációs nyomást - és így tovább.

A döntés indoklásában a Kormányzótanács leszögezte, hogy a magas infláció minden gazdasági szereplő számára nagy kihívást jelent és

a 2 százalékos inflációs cél elérést tekinti legfőbb céljának.

Várakozásaik szerint az infláció egy jó ideig még nemkívánatos mértékben magasan marad. Az energiaköltségek mérséklődése, a világjárványhoz kapcsolódó ellátási zavarok enyhülése és a monetáris politika normalizálódása azonban várhatóan az infláció csökkenéséhez vezet majd.

Az új szakértői előrejelzések szerint az éves infláció

2022-ben 6,8 százalékos lesz, majd

2023-ban 3,5 százalékra,

2024-ben pedig 2,1 százalékra csökken, ami magasabb, mint a márciusi előrejelzésekben szereplő érték.

Ez azt jelenti, hogy az előrejelzési horizont végén, 2024-ben a teljes infláció az előrejelzések szerint kissé meghaladja a Kormányzótanács 2 százalékos célját - ezért kerül sor júliusban kamatemelésre.

Az energia és élelmiszerek nélküli infláció az előrejelzések szerint 2022-ben átlagosan 3,3 százalék, 2023-ban 2,8 százalék és 2024-ben 2,3 százalék lesz - szintén a márciusi előrejelzések felett.

A növekedés az EKB előrejelzése szerint

2022-ben 2,8 százalék,

2023-ban 2,1 százalék,

2024-ben 2,1 százalék lehet.

Oroszország ukrajnai beavatkozása továbbra is megterheli a gazdaságot Európában és azon túl is.

A gazdaság folyamatos újranyitása, az erős munkaerőpiac, a költségvetési támogatás és a világjárvány alatt felhalmozott megtakarítások miatt azonban

adottak a feltételek ahhoz, hogy a gazdaság tovább növekedjen.

Az eszközvásárlási programjáról (APP) szólva a Kormányzótanács bejelentette a nettó eszközvásárlások befejezését 2022. július elsejével. Az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőkefizetéseket azonban az irányadó kamatlábak emelésének megkezdését követően is még hosszabb ideig, de addig mindenképpen teljes egészében újra be kívánja fektetni, amíg a megfelelő monetáris politikai irányvonal fenntartásához bőséges likviditási feltételekre van szükség.

A kormányzótanács a korábbiakhoz hasonlóan döntött arról is, hogy legalább 2024 végéig folytatni kívánja a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztések újrabefektetését. A PEPP-portfólió jövőbeni kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

