Matolcsy György: időszűkében a jegybankok

Valóban túl hosszú ideig tartott, amíg a Fed és az EKB korrigálta az áremelkedés félreértelmezését. Ezzel a monetáris politikai szigorítás feltorlódását kockáztatják, ahogy az inflációs várakozások egyre beágyazottabbá válnak (Mohamed El-Erian, FT, 2022. február 6.) – olvasható Matolcsy György Facebook-posztjában.

Most mindkét vezető jegybank igyekszik visszanyerni a szakpolitikai hitelességét, miután – hibásan – túl sokáig tartották fenn az infláció „átmeneti” jellegére vonatkozó álláspontjukat – teszi hozzá a Magyar Nemzeti Bank vezetője, aki szerint a monetáris politika és a gazdaság számára fokozatosabb átmenetet kellett volna választaniuk az inflációs adatok folytonos félreértelmezése helyett.

A jegybankelnök szerint az EKB nem fogja tudni egyszerre fenntartani mind a negatív kamatlábakat, mind pedig az eurozóna kötvénypiacaira gyakorolt nagyon erős befolyását. Az európai jegybanknak vagy a pozitív kamatlábak felé vezető sima utat kell választania, vagy pedig azt, hogy az adósság 100 százalékát felvásárolja, ahogy az elmúlt két évben is tette.

„Az idő még a legnagyobb jegybankok számára is szűkös erőforrás, ezért fel kell gyorsítaniuk a döntéshozatali folyamataikat. Az inflációs narratívát elvesztették, de a jövőben várt infláció elleni háborút még megnyerhetik” – fogalmaz bejegyezésében az MNB elnöke, válaszul a Financial Times „Fed and ECB still behind the inflation curve” (A Fed és az EKB továbbra is az inflációs görbe mögött kullog) című cikkre.

Nyitókép: MTI/KKM