Januárban többlettel zárt a költségvetés

Az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi alrendszere 151,3 milliárd forintos többlettel zárt január végén - jelentette gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium (PM).

A központi költségvetés 84,4 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 34,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 32,6 milliárd forintos többletet értek el.

Tavaly januárban 198,8 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A központi költségvetés 180,5 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 22,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 4,1 milliárd forintos hiányt könyveltek el.

Az államháztartás központi alrendszerének idei pénzforgalmi hiányát a költségvetési törvény 3152,6 milliárd forintban szabja meg.

A PM tájékoztatója emlékeztet arra, hogy a költségvetési törvény eredetileg 5,9 százalékos uniós módszertan szerinti GDP-arányos hiánycéllal számolt. A magyar gazdaság újraindítása az egyik leggyorsabb az Európai Unióban, ezért a kormány alacsonyabb, 4,9 százalékos hiánycél elérését tűzte ki. Ennek érdekében

mintegy 755 milliárd forintnyi beruházás átütemezésére került sor, ezzel hazánk a tervezettnél hamarabb visszatérhet az egyensúlyi pályára

- tették hozzá. Kiemelték, hogy tavaly az elmúlt 30 év legnagyobb növekedését érhette el a magyar gazdaság, amely alapot ad az adócsökkentések folytatásához és a családok megerősítéséhez.

A kormány az idén 1500 milliárd forintos adócsökkentést hajtott végre, amelynek része többek között a családi adóvisszatérítés, a 25 év alattiak szja-mentessége, a munkát terhelő adók 750 milliárd forintos mérséklése. Idén tovább csökken a szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról 13 százalékra, az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás pedig megszűnt. Ugyancsak csökken a kisvállalati adó kulcsa is 11 százalékról 10 százalékra - olvasható a tárca közleményében.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások január 1-jétől 5 százalékkal emelkednek. Emellett jut forrás a 13. havi nyugdíj kifizetésére és a legtöbb ágazatot érintő béremelésekre.

Január 1-jétől a minimálbér 200 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 260 000 forintra emelkedett. A kormány ugyancsak januártól megemelte az ápolók, az orvosok, a bölcsődei dolgozók, a szociális, kulturális ágazatban dolgozók, a katonák, a rendőrök, valamint a pedagógusok bérét is. A fegyveres és a rendvédelmi feladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak pedig a hivatalos szolgálat elismerése céljából hathavi fegyverpénzt kapnak - emlékeztet a PM. Két területen szállhat el a költségvetési hiány idén Az egyik a beruházások köre, a másik az európai uniós projektek megelőlegezése - mondta a VG-nek Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. Azt mondta, ismét fenntartható a GDP-arányos adósság, továbbá csökkenő pályára áll, s elviselhető lesz az adósságszolgálati (törlesztési, nemkülönben a kamat-) teher is. "Mondhatjuk: ha lassan is, de kinőhető" - szögezte le. Megjegyezte: nem az a lényeges, hogy tizedpontosságra mekkora a hiány. Ennél jóval fontosabb a szándék és a törekvés az egyensúly megteremtésére. Ezzel együtt hangsúlyozta, vissza kell állni a fegyelmezett, általa konzervatívnak nevezett gazdálkodásra.

Nyitókép: Maria Stavreva/Getty Images