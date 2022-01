Nyolc százalék feletti hozamot ígér az új lakossági állampapír

Közzétette az Állami Adósságkezelő a Babakötvény új sorozatának, a 2041/S-nek a nyilvános ajánlattételét. A kamatozás módjában nem történt változás, továbbra is az infláció adja a kamatbázist, és erre jön rá egy 3 százalékos kamatprémium. Mivel azonban tavaly 5,1 százalékos volt az éves átlagos infláció, a papír az első kamatfizetéskor 8,1 százalékos hozamot kínál, tehát jóval többet, mint az eddigi 6,3 százalékos Babakötvény-sorozatok – írja a Portfolio.

A korábbi sorozatú Babakötvények hozama a friss inflációs számokkal szintén átárazódik, tehát a régebbi sorozatok is 8,1 százalék-os hozamot fizetnek majd jövő februárban. Sőt, mivel az MNB 2022-ben is 5 százalék körüli éves átlagos inflációra számít, ezért várhatóan 2023-ban is 8 százalék körüli hozamot fizet a konstrukció.

Nyitókép: Galina Zhigalova/Getty Images