Eredményesen, de rossz hangulatban használják a magyar cégek a Facebookot

A vállalkozások legfontosabb célja – a közösségi platformok használatával – új ügyfelek szerzése (61,6 százalék), amit a márkaépítés (50,8 százalék) és a közvetlen értékesítés (27,7 százalék) követ. A dobogóról pedig éppen csak lemaradt a kapcsolattartás a régi vevőkkel (25,4 százalék) indok.

A Liftup felméréséből az is kiderült, hogy egyre több cég érzi azt, hogy ideje jobban elszakadni a Facebooktól, miután a 2022-es terveik között első helyen szerepel, hogy több platformot használjanak üzleti célra (45,4 százalék), ettől éppen csak a hibahatáron belül lemaradva került a második helyre a saját adatbázis építés (44,2 százalék). Utóbbi jelentősen beelőzte az értékesítés növelését a nagy platformokon, ami 33,1 százalékkal került a harmadik helyre.

„A Facebook változásai, és a közösségi platformokat övező botrányok egyre több céget ösztönöznek arra, hogy erősítsék a saját felületeiket – fogalmazott Lévai Richárd, a Liftup ügyvezetője. – Ez egy nagyon jó irány, hiszen így nem csak a lehetőségeiket tudják növelni, de akár a marketingköltségeiket is tudják csökkenteni.”

Mi a bajunk a Facebookkal?

A legnagyobb platform és az azt üzemeltető Meta-cég sok okot adott a marketingeseknek az elégedetlenségre. A legnagyobb probléma, hogy fizetni kell (ráadásul egyre többet) azért, hogy az összegyűjtött követőtábort újra el tudják érni a vállalkozások – mutat rá közleményében a Liftup.

Ugyanakkor a gyakori változások és az időigény is egyre nagyobb probléma. Ahogyan az is egyértelműen látszik, hogy a platform már sokak számára unalmas.

Botrányok, botrányok, botrányok…

A Facebookot övező botrányok ellenérzéseket váltanak ki a platformmal foglalkozó vállalkozók egy részében. A kitöltők 6,5 százaléka az adatvédelmi hiányosságok miatt elégedetlen, 14,6 százaléka pedig a platform körüli botrányokkal. Érdekes, hogy a marketinggel foglalkozó szakemberek esetében ez utóbbi még magasabb: minden ötödik marketingesnek problémát jelentenek ezek a botrányok.

„Ez akár azt is jelentheti, hogy sokaknak lelkiismeretfurdalást is okozhat az, hogy a munkájukkal a Facebookot is támogatják” – egészítette ki Lévai Richárd közösségi marketing specialista.

Megéri facebookozni?

Csökkenő elérések, emelkedő hirdetési költségek, problémák, botrányok… Ilyen körülmények között vajon megéri még facebookozni? A válaszadók szerint úgy tűnik: igen. 47,6 százalék mondta azt, hogy igen, egyértelműen megéri, további 37,8 százalék jelölte be, hogy inkább megéri. A csalódottak tábora ehhez képest bőven tíz százalék alatt van, hiszen 8,5 százalék mondta azt, hogy nem éri meg, de az elvárások miatt van jelen, és csak 1,2 százalék adta meg azt, hogy el fogja hagyni a platformot.

„Az elégedettek aránya – a körülmények ismeretében – rendkívül magas – értékelte a válaszokat a Liftup ügyvezetője. – Ugyanakkor van némi elbizonytalanodás, hiszen azok, akik azt mondták, hogy egyértelműen megéri, kevesebben vannak, mint korábban, míg nőtt azok száma, akik azt mondták, hogy inkább megéri üzleti célra használni a Facebookot.”

Nyitókép: Gerd Altmann