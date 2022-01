Alig van utánpótlás számos szakmában, komoly zavaroktól tartanak a szakszervezetek

Óriási a szakemberhiány Magyarországon, így a következő években komoly zavarokra lehet számítani a munkaerőpiacon – mondta az InfoRádiónak a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára. Perlusz László hozzátette: számos olyan szakma van, ahol alig van utánpótlás. Kevés az autószerelő, a szobafestő-mázoló a tapétázó, de villanyszerelőnek vagy bútorasztalosnak is egyre kevesebben tanulnak. Ezen a helyzeten álláspontja szerint a minimálbér és a szakmunkás bérminimum jelentős jövő évi emelése sem változtat.

"Nem ebben látnám a megoldást. Hiába fog radikálisan, közel 20 százalékkal emelkedni a minimálbér és a garantált bérminimum, ez nem tudja teljes mértékben pótolni azt a kereseti lemaradást, amit például a tőlünk nyugatabbra lévő országokhoz képest tapasztalunk."

A VOSZ főtitkára azt mondta, bár már történtek erre vonatkozóan lépések, szükség lenne a képzési rendszer megújítására is.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet az InfoRádióban, hogy a kvalifikált, magasan képzett munkaerőből is hiány van Magyarországon. Ez viszont nz nem pusztán bérkérdés Kordás László álláspontja szerint.

"A másik ok inkább a munkakörülményekben keresendő: érzékenyek már a munkavállalók arra, hogy milyen munkakörülményeket, milyen feltételeket biztosít a munkáltató a munkavégzéshez, ez is egy nagyon fontos szempont akkor, amikor valaki munkahelyek választ. Lényeges a munkaidő beosztása, például az, hogy mennyire tud alkalmazkodni a családi élethez, a gyerekneveléshez vagy akár a családalapításhoz. Ezt különböző életszakaszokban az emberek nagyon erősen mérlegelik, és nyilvánvalóan oda mennek, ahol számukra a legkedvezőbb körülményeket találják. Újdonság, hogy a távolság is nagyon meghatározó lett: lényeges, hogy a lakóhelytől milyen messze van a munkahely, mennyit kell naponta utazással tölteni."

Kordás László azt mondta, a magasan képzett mérnökök vagy informatikusok válogatnak a munkahelyek között. Főként a fiatalok azokat a státuszokat részesítik előnyben, ahol rugalmas és családbarát a munkaidő, és van lehetőség az otthoni munkavégzésre.

Nyitókép: Pixabay