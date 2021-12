Nem minden jelzáloghitelest érinthet a kamatstop

Októberi szinten rögzíti a már felvett jelzálogfedezetű hitelek kamatait a kormány – jelentette be szerdán Orbán Viktor kormányfő. Az intézkedés január elején lép hatályba és 2022 közepéig tart. Mint azt az Infostart is megírta, az intézkedéssel 30 milliárd forint maradhat a családoknál, vagyis ennyi a bankszektor vesztesége is.

Palkó István, a Portfolio elemzője kérdésünkre elmondta: úgy tudják, hogy a lakáscélú és a szabad felhasználású jelzáloghitelekre egyaránt vonatkozik a tervbe vett jogszabály; ezeken belül pedig mindazokra a hitelekre,

amelyek kamatának fordulónapja a 2021. október 27-től 2022. június 30-ig terjedő időszakra esik.

Az érintettek hitelének kamatát a fordulónaptól vagy januártól – attól függően, hogy mikor van ez a fordulónap – egy alacsonyabb referenciaérték szerint határozzák majd meg.

Az eddigi információk alapján az október végi BUBOR-értéket kell figyelembe venni. Ezek az értékek mintegy 2 százalékponttal alacsonyabban vannak, mint a jelenlegi bankközi kamatlábak. Ez jelentős 5-15 ezer forintos törlesztőrészlet-csökkenést jelenthet.

A csökkenés mértéke az elemző szerint ugyanakkor sok mindentől függ:

mekkora a hitel pontos összege

mekkora a fennálló futamidő

a hitelesek egy bizonyos része esetében nem törlesztőrészlet-csökkenésről lesz szó, hanem a piaci folyamatok által indokolt törlesztőrészlet-emelkedésnek az elmaradásáról

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján körülbelül 470 ezer olyan jelzáloghitel-szerződés van, amelynek június 30-ig fordul a kamata. Az érintett körbe Palkó István elmondása szerint beletartozhatnak olyan hitelek is, amelyeknek 5 vagy 10 éves a kamatperiódusuk – ezek esetében is június 30-ig egy alacsonyabb referenciaérték a mérvadó, ha elérnek a következő fordulónapig, és meg kell határozni az új törlesztőrészletet. Az is előfordulhat, hogy az új törlesztőrészlet csak egy hónapig lesz érvényes, hiszen lesznek olyan hitelek, amelyeknek például májusban fordul a kamatuk, és akkor csak júniusban lesz érvényes az alacsonyabb törlesztőrészlet.

A Portfolio úgy tudja, hogy a kormánynál nagyjából 30 milliárdos banki veszteséggel számolnak, ekkora összeg maradhat a változás nélküli állapothoz képest a háztartások zsebében. A végső összeg nagysága ugyanakkor attól függ, hogy miként változik a kamatkörnyezet a következő több mint fél év során. Ezt elsősorban a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája alakítja – mutatott rá Palkó István.

"Érdemes egyébként megjegyezni – tette hozzá az elemző –, hogy

a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét mindenképpen növeli ez a jogszabály,

hiszen egy politikailag érzékeny csoportot vesz ki a kamatemelésekben közvetlenül érintettek közül."

