Tízéves csúcson a kávé ára, és ez még mindig nem a vége

Az elemzők szerint a tendencia 2023-ban is folytatódni fog: a decemberi szállítással kötött üzletekben a kávé fontjáért - ami 45 dekagrammnak felel meg - 2,34 dolláros, hozzávetőlegesen 754 forintos árat kértek. Múlt csütörtökön a New York-i tőzsdén a kávé határidős jegyzése még feljebb kapaszkodva elérte a 2,46 dolláros árat is, amely már nincsen messze a 2011-es rekordtól, 3 dollártól. Az elmúlt tíz évben sosem volt olyan drága a kávé, mint most.

A Nemzetközi Kávészövetség irányadó ára pénteken 2,07 dollár volt fontonként, ami 85 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Sok tényező emeli az árat

Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiáért felelős vezetője a CNBC-nek elmondta, hogy az elmúlt 12 hónapban egész sornyi olyan esemény következett be, ami a kedvelt fekete árát felhajtotta.

"A kérdés a jövőbeli ármozgások szempontjából az, hogy ezek a fejlemények mennyire lehetnek hosszabb távúak.

A legfontosabb jelenség talán az, ami Brazíliában jelentkezett az idén: mélyponton volt a hőmérséklet, egy nagyon gyors fagyhullám sújtott több termőterületet, majd jött egy aszályos időszak,

ami bizonytalan helyzetbe hozta a 2022-es termést" - fogalmazott. Véleménye szerint ezekre a szélsőséges időjárási körülményekre a következő években is számíthatunk.

Tartós lehet a magas ár

Hansen azt mondja, a három dolláros csúcs is egy hasonlóan aggasztó brazil időjárási helyzet után következett be. Ezt a tényt, valamint a közeljövő brazil időjárási viszonyainak előrejelzéseit ismerve nagyon nagy esélye van annak, hogy az áremelkedés tartós lesz.

A rossz időjárás mellett a globális ellátási lánc problémái is jelentős hatással vannak a kávépiacra, mivel a termelők és a pörkölők gyakran különböző országokban találhatók.

A piaci bizonytalanság olyan exportáló országokból is ered, mint Etiópia, ahol polgárháború dúl, és Vietnam, ahol a koronavírusos esetek száma növekszik, ami hatással lehet a termelésre.

A termelés lassan reagálhat

Maximillian Copestake, a Marex európai kávéértékesítési ügyvezető igazgatója szerint óriási lesz az árverseny. A közelmúltban Brazília és Vietnám váltak a kávétermelés központjaivá.

"Ha egy vagy két ilyen országban felfordulás alakul ki, akkor a piac hirtelen megpróbál más országokat is kávétermelésre ösztönözni.

A hab a tortán a fuvarozási zavarok jelenléte.

Az amúgy is szűkös kínálat a szállítási zavarokkal még inkább felhajtja az árakat" - fogalmaz.

A termelés véleménye szerint két év alatt tud reagálni arra, hogy a magasabb árak miatt nagyobb volument hozzon, így a közeljövőben magas és változékony árakra számíthatunk.

