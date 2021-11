Kedvező információk érkeztek az építőanyagpiacról

Szeptemberben már bizonyos építőipari termékek ára csökkenni kezdett, és októberre már 10-15 százalékos csökkenés alakult ki egyes termékköröknél. Igaz, a járvány előtti szinthez képest még mindig magasabbak az árak – mondta Gyutai Csaba, az építőanyagok drasztikus áremelkedésének megfékezésével és a kialakult termékhiány enyhítésének feladatával négy hónappal ezelőtt megbízott kormánybiztos a novekedes.hu-nak.

Mint fogalmazott, egyes alapanyagok – kiváltképp a fűrészáru és az acélipari termékek – áremelkedését a világpiaci trendek alakították és alakítják, ugyanakkor számos külföldi tulajdonú építőipari alapanyagot előállító vállalkozás elsősorban az anyavállalata piacait elégítette ki például Németországban és Ausztriában, így hiány keletkezett a magyar piacon.

A bevezetett intézkedések hatására az építési termékek és építőanyagok árában tapasztalt drasztikus emelkedés idén a harmadik negyedévre több termékkör esetében is megtörni látszik, az árak konszolidációja megkezdődött, a kínálat mostanra felzárkózott a kereslethez, a piac beruházások tervezését nehezítő kiszámíthatatlansága megszűnt. Az ÉVOSZ nyilatkozatai szerint szeptemberben bizonyos termékek ára csökkenni kezdett, a gyártók ma már olcsóbban juthatnak fához, műanyaghoz és acélhoz, mint egy-két hónappal ezelőtt. Ha kifut a korábban magas áron beszerzett mintegy másfél havi készlet, akkor a kereskedelmi árakban is érvényesülhet az árkülönbség.

"Nagyjából 10-15 százalékkal mérséklődtek az árak, ami messze van attól, ahonnan indultak, és a korábbi szintre már nem is fognak visszatérni" – tette hozzá. Idén az év első felében egyes meghatározó termékek esetén akár 40-80 százalékos árnövekedés is tapasztalható volt a KSH adatai szerint. Jövőre sem várható az építőipari kereslet csökkenése, így várhatóan az építőanyagok felvevőpiaca is folyamatosan pörögni fog.

Jelenleg a magyar piacon felhasznált alapanyagok és termékek mintegy 60 százalékát állítják elő itthon, de van olyan terület, amelyen egy magyar tulajdonú gyártó sem működik, ezért fontos feladat a hazai építőanyaggyártók fejlesztéseinek támogatása.

Nyitókép: Pixabay