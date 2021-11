A Mol is döntött a kötelező oltás bevezetéséről

A Mol szándékai egyértelműek: egész Európában romlanak a járványügyi statisztikák, ezért minden lehetséges eszközt be kell vetni a kollégák védelme érdekében. Járványügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy minden Magyarországon elérhető oltással meg lehet előzni a súlyos megbetegedéseket, és ezt az állítást a Mol saját statisztikái is igazolják. A vállalat ezért alapos mérlegelés után úgy döntött, hogy él a kormányrendeletben biztosított lehetőséggel, és a munkavégzés feltételeként határozza meg a koronavírus elleni védettséget – írja közleményében a társaság.

„A rendelkezésre álló védettségi statisztikák alapján arra jutottunk: a jelenlegi helyzetben határozottabb intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy megvédjük a kollégáink egészségét és Magyarország energiaellátását. Bár a folyamatos tájékoztató kampányoknak és munkatársaink felelős magatartásának köszönhetően a vállalaton belüli átoltottság a 80 százalékot is meghaladja, mi jelentősen szeretnénk növelni az arányt, hiszen egymásért és a régió ellátásért is felelősséggel tartozunk” – mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

A munkatársaknak 2022. január 31-ig kell igazolniuk, hogy felvették az oltást, átestek a betegségen, van pozitív antitesttesztjük vagy orvosilag ellenjavalt számukra az oltás. Ha a védettségi igazolvány lejár, akkor az érintett munkatársak oltakozással szerezhetnek védettséget.

A Mol az elmúlt másfél évben számos egészségvédelmi intézkedést vezetett be: csoportszinten több mint 20 millió dollárt költött a járvány elleni védekezésre, több millió maszkot és kesztyűt vásárolt, és rendszeres vírustesztelést biztosított a munkatársainak. Miután az oltás elérhetővé vált, a cég járványügyi szakemberek bevonásával indított tájékoztató kampányt, több magyarországi telephelyén megszervezte a munkahelyi oltakozást, és szabadnappal is támogatja az oltás felvételét. A cég azokra is gondol, akik átestek a fertőzésen, hiszen az érintett kollégák koronavírus utáni szűrővizsgálaton vehetnek részt – derül ki a közleményből.

