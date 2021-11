A Holtankoljak.hu rendszeresen közli a benzin- és dízelárváltozást, most sincs ez másképp, azonban most - illetve november 5-én - megtörik a trend, a folyamatos emelkedés után most megáll a drágulás, nem lesz változás a hazai kutaknál.

Szeptember óta szinte töretlen az üzemanyagár-emelkedés, és stagnálás október derekán volt utoljára.

Nyitókép: Pixabay