Kiderült, megéri-e már kiautózni olcsóbb benzinért

Egekben a benzinár, adódik a kérdés: vajon megéri-e egy közeli országban teletankolni az autót, vagy az utazással a megtermelt hasznot elégetjük?

Ismert, Horvátországban hatóságilag befagyasztották az üzemanyagárakat, miután az autósok már Boszniába jártak át tankolni a literenként 100 forintnyi kunával alacsonyabb árak miatt.

Ám ugyanilyen különbség Magyarország és a szomszédos Horvátország között egyelőre nincs.

Az október 18-án kiadott benzinátlagárnál (492 forint ráadásul csak Szlovéniában és Romániában olcsóbb a benzin, de ott is csak 15, illetve 31 forinttal literenként; előbbinél így fel sem merül, hogy külön autózzunk miatta - bármely országrészből is a közvetlen határvidéken kívül -, utóbbbinál viszont - mint a Napi.hu összeállítása megjegyzi - már jöhet a matek, de még azt is számítani kell, hogy a határ mentén nyilván számolnak a kutak a forgalomnövekedéssel, emiatt magasabbak lehetnek az árak.

(A gázolaj esetében már összetettebb a dolog, 54 forinttal verjük Romániát.)

Az EU-ban jelenleg a holland benzin a legdrágább, 708 forintnyi euró, Bulgáriában 426, persze a hollandnak a holland ár a teher, a bolgárnak a bolgár.

Nyitókép: Pixabay