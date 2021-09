Már igényelhető a Széchenyi Lízing GO!

Idén szeptember 1-jétől már igényelhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított kamat-és kezelési költség támogatása melletti Széchenyi Lízing GO!, amely a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára széleskörű agrár és nem agár célú eszközbeszerzések finanszírozására nyújt lehetőséget. Igénybe vehető például új vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is – jelentette be Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

A Széchenyi Lízing GO! az első konstrukció a Széchenyi Kártya Program keretében, amelynek igénylése már online is kezdeményezhető.

A Széchenyi LízingGO!

maximum 1 milliárd forint finanszírozott összegig,

a teljes futamidő alatt fix 0,5 százalékos évi nettó kamattal,

akár 10 éves futamidőre,

kezdő vállalkozások számára is elérhető.

Kiemelt mértékű állami kamat-és kezelésiköltség-támogatás kapcsolódik hozzá.

Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke hozzátette: „A Magyar Lízingszövetség teljeskörűen támogatta a Széchenyi Lízing GO! létrejöttét, mert a hazai lízingpiacon komoly igény merült fel olyan önálló lízingkonstrukcióra, amellyel a legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett kaphatnak a hazai vállalkozások a működésükhöz és fejlődésükhöz szükséges járművek, gépek, termelőeszközök, ingatlanok beszerzéséhez, finanszírozásához támogatott forrást. A piaci visszajelzések alapján a Széchenyi Lízing GO! iránti kereslet kifejezetten erős, és a konstrukció jelentősen hozzájárul a vállalkozások járvány utáni fellendüléséhez.”

A Széchenyi Lízing GO! a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. kijelölt országos lefedettséget biztosító regisztráló irodáibanérhető el. További információk és a részletes igénybevételi feltételek a KAVOSZ vonatkozó oldalán érhetők el.