Már a roncsautók ára is az egekben

A roncsautó-árverező amerikai vállalat, a Copart a múlt héten tette közzé legfrissebb gyorsjelentését, amiben arról számolt be, hogy az új és használt autók árának idei csillagászati növekedése miatt a roncsautók árai is jelentősen emelkedtek – írja a Portfolio a ZeroHedge-et idézve.

A cég vezérigazgatója a befektetőknek tartott tájékoztatón elmondta, hogy az erős használtautó-árak a roncsautók „rekordszintű átlagos eladási árai” mögött álló legfontosabb hajtóerő.

A Copart a biztosítók által totálkárosnak ítélt roncsautók árverésére specializálódott. A járműveket árverésre bocsátják, és gyakran olyan vállalatok vásárolják meg, amelyek alkatrészként használják a roncsautókat.

A roncsautók eladási árai a legutóbbi negyedévben 20,7 százalékkal emelkedtek a 2020-as év azonos időszakához képest, az április végével zárult három hónapban 48 százalékos, az azt megelőző negyedévben pedig 35 százalékos volt a drágulás.

A roncsautóárak emelkedésének másik oka, hogy az autóiparban tapasztalható ellátási láncbeli problémák miatt nehezebb új alkatrészeket találni, ami növeli a használt alkatrészek iránti keresletet. Emellett a magasabb fémárak miatt a roncsautók vonzóbbá váltak a bontók számára.

Nyitókép: Mihádák Zoltán