Tovább nyílt a boltos eladók bérollója

Rettenetesen nagy a boltos eladók bérollója, 2021 júniusában 117 ezer forint volt – írja a Blokkk.com, megjegyezve, hogy az emelések ellenére a bérek a nemzetgazdasági átlaghoz sem közeledtek, 26 ezer forint volt a lemaradás.

Egy ruhákat áruló boltos 2021 júniusában már nem tudott annyit fizetni az eladóinak, mint egy évvel korábban (akkor viszont még tudott emelni 2019-hez képest). A második boltzár már sok volt, sokan nem is tudtak újra kinyitni – teszik hozzá.

A legnagyobbat a sportszerboltos eladók bére ugrott a járvány előttihez képest, majdnem 100 ezer forintot. Ez nem is csoda, hiszen júniusban – 2020-ban és 2021-ben is – oldódtak a korlátozások és jött a jó idő.

A „black friday lovag” webáruházak a boltzárak nyomán megugrott bevételükből már több bért adtak a nyári hónapokban, de így is csak a bérjegyzék közepén tanyáznak. Hiába, a mindennapos akciók nyelik a pénzüket, de 2019-hez képest azért több mint 60 ezerrel feljebb tolták a havi javadalmazást a júniusi bérjegyzék szerint.

A cipőboltos bérek is jelentőset ugrottak előre, hiába volt még kijárási korlátozás is korábban, utána a vásárlók nekiestek a cipővásárlásnak, hiszen enélkül nem futná ennyi bérre, írta a portál – 45 ezerrel vastagabb is lett júniusban a boríték a járványos előtti időszakhoz képest.

Bútorboltban is jobb dolgozni és feljebb csúsztak bérekkel a híradástechnikai boltok is – olvasható. A legjobban viszont az autószalonokban lehetett júniusban keresni, míg a drogériák és az élelmiszerboltok visszaszorultak a bérjegyzék elejéről a korábbiakhoz képest. A teljes összeállítás itt található.

A Blokkk.com végezetül megjegyezi, míg a feldolgozóipar csúcsra futtatott a fizikai dolgozók körében a bérekben, a különféle szolgáltatások területei az átlag alatt mozognak – a boltosokkal együtt.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila