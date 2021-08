A GVH elnöke elárulta, mitől vadnyugati a helyzet a piacon

Rigó Csaba Balázs szerint revolverpárbajra azért nem kell készülni, azonban a vásárlók borzasztóan nagy kiszolgáltatottságra panaszkodnak. Elmennek építőipari anyagokat vásárolni, és nem kapnak árlistát, az építőanyagárak pedig nem transzparensek.

Már ott tartunk, hogy megjelentek a napi árak, sőt, már félnapiak is vannak – hívta föl a figyelmet a versenyhivatal első embere a novekedes.hu-nak. Mint hozzátette, az eladó majdhogynem zsaroló pozícióban van, közli az új árat, a vevőnek meg pillanatok alatt kell döntenie. Ha pedig sérült alapanyagot szállítanak ki, cserélni sem tudja, tehát

a panaszkezelés is rosszul működik.

A GVH elnöke szerint még az is előfordul, hogy az eladó közli, inkább a készpénzt preferálja, mindezt úgy, hogy közben az összes kereskedő be van kötve a NAV-hoz, és a kormány évek óta a gazdaság kifehérítésén dolgozik. „De akkor miért is erőltetik a készpénzes fizetést?” – tette föl a költői kérdést. Úgy véli, mindezek miatt lehet azt mondani, hogy vadnyugati állapotok uralkodtak el a piacon, miközben

egy normálisan működő piacgazdaságban a kereskedőknek kellene versenyezniük a vevőkért és nem fordítva.

Rigó Csaba Balázs egyetértett azzal, hogy a piacgazdaságban előfordulhatnak egyensúlytalanságok – amikor keresleti többlet van és a kínálat nem tudja ezt követni, és annak például árfelhajtó hatása van, de normál esetben ezek a hatások végül kiegyenlítődnek. „Tény, hogy a pandémiás helyzet megtépázta az értékláncokat, vannak olyan termékek, amelyek árait globális jelenségek hatása növeli” – fogalmazott.

„Ugyanakkor, ha megnézzük az Európai Unió tagállamait, az Eurostat adatai közül kiválasztjuk az építőanyagárakat és öt évre visszamenőleg összevetjük, az jön ki, hogy az országok többségében tíz-tizenöt százalékos volt az átlagos növekedés.

Kivéve Magyarországot és Romániát, ahol harminc százalékos.”

A versenyhivatal elnöke egyebek mellett hozzátette: a GVH-hoz beérkezett panaszok azt sejtetik, hogy komoly zavarok vannak az építőanyag-piacon.

Nyitókép: Pexels.com