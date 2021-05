Az idei már az utazás nyara lehet

Nem minden kontinensen ugyanolyan lelkesek ugyanakkor az utazni vágyók: az európaiak bátrabban terveznek utazgatni a kontinens országai között is, míg az amerikaiak inkább a belföldi desztinációk mellett teszik le voksukat. Ázsiát szorongatja a vírus, így a kontinens lakóinak érthető módon most még nem a pihenésen jár az eszük – derül ki a CNBC összeállításából.

Az európaiak maradnak a kontinensen

Az európaiak 56 százaléka a kontinensen belüli vakációt szervez az Európai Utazási Tanács nevű nonprofit szervezet felmérése szerint. A válaszadók közel fele másik uniós országba tervezi nyaralását, míg 36 százalékuk inkább marad határokon belül. Azok közül, akik idén biztosan nyaralni akarnak, 29 százalék már a májusi-júniusi időszakban útra fog kelni, míg

46 százalék kivárja a július-augusztust az áprilisban készített kutatás szerint.

A rokonlátogatások háttérbe szorulnak: most 66 százalék azért pakol majd be bőröndjébe, hogy lazítson. Az utazók harmada tengerpartot vesz célba. A vakációzók fele ül repülőre, 36 százalék pedig autóval indul majd el. A legnépszerűbb célországok a következők:

Spanyolország 10,4%

Olaszország 9%

Franciaország 7%

Görögország 6,2%

Németország 5,2%

Amerika is kacsintgat Európa felé

Az amerikaiak idén nyáron inkább otthon, de legalábbis országon belül terveznek maradni a Virtuoso, egy utazási irodákat egyesítő világcég szerint. Hawaii és Alaszka vonzza most azokat az amerikaiakat, akik mégis utaznának: azok, akik korábban például afrikai luxusvakációt terveztek, idén az alaszkai érintetlen természetet célozzák meg. Kalifornia szintén népszerű célpont, és sok olyan területére is terveznek utazást országuknak az amerikaiak, amelyek egyébként nem különösebben híresek látnivalóikról, de most mégis népszerűbbekké váltak, mint eddig voltak.

A közösségi médiában tett említések szerint az autós utazások gyakrabban kerülnek szóba, mint a repülős utak: előbbieket 32 ezer, míg utóbbiakat 22 ezer alkalommal említették a Twitteren április vége óta egy elemzés szerint.

Azok az amerikaiak, akik mégis elhagynák a kontinenst, európai úti célokkal kacérkodnak:

London, Párizs és Barcelona a legnépszerűbb desztináció,

de Dánia, Lengyelország és Svájc iránt is nőtt az érdeklődés azóta, hogy Ursula von der Leyen arra utalt, az oltott amerikaiak európai vakációban is gondolkodhatnak. Horvátország és Izland iránt is nő az érdeklődés: ezek az országok is fogadják az amerikai turistákat.

A legnépszerűbb európai ország ugyanakkor maradt Olaszország az amerikaiak szemében: ide már azelőtt elkezdtek foglalni, hogy tudtak volna arról, megnyílnak előttük a határok. A repjegyek ára európai irányban alacsonyabb lehet majd, mint korábban volt, ami plusz vonzerőt jelenthet, de ez nem fog sokáig tartani, az árak emelkedése várható.

Ázsia még kockázatos

Az ázsiai turizmusban ugyanakkor az indiai variáns nagy gátat jelent. A fertőzési számok továbbra is magasak például a Fülöp-szigeteken és Indonéziában, míg az oltási arányok Ázsia-szerte alacsonyak. Az elmúlt hónapban a viszonylag stabil esetszámmal rendelkező országokban – például Szingapúrban, Thaiföldön és Vietnamban – is megugrott az új fertőzések száma. A turistákat fogadó ázsiai országokban, a Maldív-szigeteken és Srí Lankán a fertőzések száma katasztrofálisan megugrott. Kínában a falusi turizmus a nyerő Az nem meglepő, hogy a kínaiak belföldi vakációt terveznek, de az már igen, hogy a vidéki Kína népszerű célpont lett. Helyben készült ételeket fogyasztani, rizsföldeket meglátogatni és saját maguk szedte gyümölcsöket enni szeretnének most a kínaiak. Mindennek hatására ötéves terv is készül a falusi turizmus támogatására. Ez segít a vidéki szegénység felszámolásában is, az iskolások és a mezőgazdság iránt érdeklődők ki is próbálhatják, milyen például szójababot ültetni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay