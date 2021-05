Éledeznek a főváros bevásárlóutcái

Az újranyitás lehetősége a BUM felmérésében részt vevő üzletek 75 százalékát érinttette, ők ugyanis a márciusi boltzár óta először nyithattak ki, és fogadhatták maguknál a vendégeket. Több mint kétharmaduk be tudja tartatni a jelenlegi előírásokat az ügyfelekkel, sajnálatos azonban, hogy a válaszadók nagyrésze, mintegy 85 százaléka arra panaszkodott, hogy nincsen elegendő vendég. Mint elmondták, a megfelelő segítséget a marketinglehetőségek kiszélesítésében, a közös utcai rendezvényekben vagy éppen a külföldi turisták visszatérésében látják.

„A legnagyobb probléma az emberhiány, ami igaz a munkaerőre és igaz a vendégekre is.

Sok étterem ugyanis azért nem tudott újranyitni, vagy csak félárbócon, mert nincs embere, és ha kettőnél több asztalhoz ülnek le, akkor nem tudja kiszolgálni a vendégeket. Problémát jelent a munkaerőszerzésben az is, hogy a vidék, főleg a balatoni vendéglátás magas béreket ígérve elszívja a képzett munkaerőt” – mondta el Király Gabriella, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott BUM, bevásárlóutca menedzsere.

Ebben a helyzetben a Bevásárlóutca Menedzsment igyekszik az utcákon található éttermek, galériák, üzletek számára információkkal segítséget nyújtani. A BUM célja, hogy a főváros tematikus utcáiban lévő vállalkozásokat összefogja, segítse, népszerűsítse szolgáltatásaikat, valamint támogassa az ott szerveződő kulturális és egyéb programokat. A bevásárlóutcákban olyan kisvállalkozások, vendéglátóhelyek és kulturális terek működnek, amelyek már több évtizede emelik a város fényét és kedvelt turistacsalogató pontok. A Bevásárlóutca Menedzsment (BUM) Budapest 11 utcáját, városrészét fogja össze, ide tartozik az Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), a Fashion Street (Deák Ferenc utca), a Haris bazár (Haris köz), a Király utca, a KultUnio (VI. és VII. kerület multikulturális negyede), a Liszt Ferenc tér, a Mikszáth tér és környéke, a Piacok, a Pozsonyi Piknik (Pozsonyi út) és a Ráday Soho (Ráday utca).

A BUM-hoz tartozó utcák 182 üzletéből már csak 29 tart zárva,

ők még kivárnak, felkészülnek és felújítanak, így velük együtt az üzletek háromnegyede tudott élni az újranyitás lehetőségével, vagy tartott végig nyitva a szabályoknak megfelelően, például a házhozszállítás vagy az elvitel opcióját kihasználva. Mint az üzletek elmondták, a nyitás ellenére küzdenek még problémákkal, melyek közül

a legsúlyosabb a vendéghiány, amit a munkaerőhiány, majd a bérleti díj felhalmozódása követ.

Az utcákban nyitva tartó üzletek száma:

Art&Antik Street, FalkArt Fórum, Falk Miksa utca: 33 üzletből 29 nyitva

Bartók Béla Boulevard, Bartók Béla út: 26 üzletből 23 nyitva

Broadway Egyesület, Liszt Ferenc tér: 7 üzletből 7 nyitva

Fashion Street, Deák Ferenc utca: 18 üzletből 18 nyitva

Haris Bazár Klaszter, Haris köz: 5 üzletből 2 nyitva

Királyutca-Designutca Klaszter, Király utca: 14 üzletből 11 nyitva

KultUnio Klaszter, KultUnio negyed (VI. és VII. kerület): 38 üzletből 31 nyitva

Palota Piknik Egyesület, Mikszáth tér és Krúdy Gyula utca: 3 üzletből 2 nyitva

Pozsonyi Piknik Egyesület, Pozsonyi út és környéke: 9 üzletből 8 nyitva

Ráday Soho Egyesület, Ráday utca: 29 üzletből 22 nyitva

Piacok nyitva

A beltérhez szükséges védettségi igazolvánnyal kapcsolatban még nincs sok tapasztalata a vendéglátóhelyeknek, de a konfliktusokat úgy igyekeznek megelőzni, hogy elsősorban mindenkit a teraszon ültetnek le – tette hozzá Király Gabriella. Hangsúlyozta: az első hétvége jól sikerült ugyan, mert mindenki teraszozni szeretett volna, de azóta erősen csökkent a forgalom. „Ahol a külföldi turisták adták a forgalom jelentős részét, ott egyelőre kevesebben nyitottak ki, mert csak a veszteséget növelnék. Illetve aki ki is nyitott, az részben a munkaerőhiány, részben a fogyasztó vendégek hiánya miatt nem minden nap tesz így, csak a számára forgalmasabb napokon. Ahol korábban is a belföldiek, pontosabban a helyi lakosok adták a vendégek túlnyomó részét, ott nem panaszkodnak, de

új trend, hogy többen továbbra is házhoz kérik vagy elvitelre az ételt.”

A félelmek

A BUM által felkeresett 11 utcában nyitott üzletek, főleg vendéglátóhelyek elmondták: a legnagyobb segítséget az jelentené, ha meghosszabbítanák a június 30-án lejáró bérleti díj kedvezményét vagy a moratóriumot, és ha a bértámogatásokat is fent lehetne tartani legalább őszig, mert a vendégek alacsony száma miatt hosszú távon nem fogják tudni kitermelni a működési költségeket. Félnek azért a járvány rebesgetett negyedik hullámától is, amely valószínűleg a munkaerőpiacon is visszatartó erő, hiszen akik el tudtak helyezkedni másik szektorban, még ha kevesebbet is keresnek ott, nem kell félniük az állásuk elvesztésétől.

Nyitókép: BUM/Csákvári Zsigmond