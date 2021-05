Az MKB kínálatában is megjelent a fogyasztóbarát személyi kölcsön

Az MKB már meglévő ügyfelei a hitelt – maximum két millió forintos határig – akár digitális csatornán, online is igényelhetik, a hitelbírálatot követően a hitel összege két munkanapon belül folyósításra kerül – tájékoztatott közleményében a pénzintézet.

Fióki igénylés lehetőségét az MKB Bank meglévő és új ügyfelei egyaránt igénybe vehetik, az igényelt összeg folyósítása ekkor három munkanapon belül történik.

Új ügyfeleink számára a minősített fogyasztóbarát személyi hitel digitális szerződéskötési lehetőségét az év közepén tervezik bevezetni.

„Nagyon örülünk annak, hogy már mi is nyújthatjuk ezt az ügyfélbarát terméket a piacon – közölte Pereczes János, az MKB digitális üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója. – Ezzel együtt minden pénzügyi termékünket úgy fejlesztjük, hogy ügyfeleink igényeihez a legjobban igazodjanak és büszkék vagyunk arra, hogy egyre több termékfejlesztésbe be is tudjuk vonni ügyfeleinket.”

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba