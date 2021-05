2023-ra jöhet az összehajtogatható iPhone - így néz majd ki

Míg az androidos készülékek világában már szépen gyűlnek a hajtogatható telefonok, az Apple-nél még mindig csak jóslatok vannak, ám ezek most eléggé konkrétak lettek.

Mint a 24.hu írja, Ming-Csi Kuo hírhedt "Apple-jós" szerint az összehajtható iPhone-t egy 8 hüvelykes QHD+ felbontású OLED-kijelző alkothatja majd, amit a Samsung Display szállít le. Kuo említi, hogy az Apple ezüst nanoszálas érintőkijelző-technológiáját használhat, aminek lényege, hogy a kijelzőt az emberi hajszálnál is vékonyabb ezüstszálakkal vonják be, ettől sokkal strapabíróbb. A mobilt 2023-ban dobhatják piacra, 15-20 milliót el is adhatnak belőle.

A késői kezdésnek persze lehet egy olyan előnye, hogy trenddiktáló ereje lehet.

Nyitókép: Tony Avelar