A piacon kívül magukat a lakásokat is átrendezi a járvány

A KSH felmérése alapján a home office és távmunka a koronavírus-járvány hatására ugrásszerűen megnőtt, csúcsát 2020 májusában érte el, amikor a magyarországi munkavállalók 17 százalékát érintette ez a foglalkoztatási forma. A home office és távmunka terjedésével az irodák iránti kereslet is átalakult, és világszinten tapasztalható trend, hogy a cégek ingatlanportfóliójuk piacra dobásával igyekeznek helyre billenteni a járvány miatt megingott mérlegeik egyensúlyát. Feltételezhető, hogy sokan a korlátozások feloldása után sem hagyományos irodatérben dolgoznak majd, és a hibrid munkarendek lehetnek jellemzőek, ami az ingatlanválasztási szempontok átalakulását is maga után vonhatja – közölte az OTP Ingatlanpont.

„A terasz, erkély, kertkapcsolat megléte és az agglomeráció felértékelődése mellett számos olyan további tényező van, ami az otthoni munkavégzés szempontjából értéknövelő szempont lehet. Talán triviálisnak tűnhet, de azzal, hogy egyre több időt töltünk otthoni munkavégzéssel és egyszerre többen is dolgozhatnak ugyanott, valamint az okos otthonok terjedésével egyre több eszköz csatlakozik a világhálóra, a stabil és szélessávú internetkapcsolatnak egyre nagyobb a szerepe” – olvasható Valkó Dávid vezető elemző összefoglalásában.

Változó igények, változó elrendezés

A lakások belső elrendezése szempontjából fontos az elkülöníthető, munkavégzésre alkalmas tér vagy dolgozószoba megléte. Aki új lakást vásárol vagy bérel, ebből a szempontból könnyebb helyzetben van, hiszen már eleve olyan ingatlant válaszhat, ami megfelel a megváltozott igényeknek, de egy korábban tárolónak használt helyiség is átalakítható dolgozószobává a lakás felújítása során, akár a lakásfelújítási támogatás igénybevételével. Új lakóprojekteknél ehhez kapcsolódó érdekes tendencia, hogy

egyre több esetben tüntetnek fel az alaprajzokon külön dolgozószobát, melyek egy évvel korábban még egyértelműen hálószoba feliratot kaptak volna.

A megfelelő helyiség kiválasztása mellett érdemes ügyelni a megfelelő fényviszonyokra, egy felújítás keretében a nyílászáró és világítás cseréjével biztosítható, hogy ne egy sötét zugban kelljen a munkaidőt eltölteni. Amennyiben nem lehetséges önálló, munkavégzésre alkalmas szoba kialakítása, bútorokkal is leválasztható egy munkaállomás a közös térből és a konyhaasztal és -szék helyett érdemes ergonomikus irodai bútorok beszerzésébe is befektetni.

Kertváros a belvárosban

Elhelyezkedés szempontjából egyértelmű a zöldövezetek felértékelődése, de ez nem feltétlenül kell hogy egyet jelentsen az agglomerációban található családi házakkal. Hosszú távon azok az ingatlanok bizonyulhatnak igazán jó választásnak és egyúttal értékállónak, amelyek kertvárosi jellegű helyen fekszenek, de jó infrastruktúrával rendelkeznek és még a munkahelytől is elérhető távolságban találhatóak.

Valószínűsíthető, hogy az otthoni munkavégzés mellett heti néhány napot az irodában is el majd kell tölteni, így a munkahely közelsége továbbra is meghatározó lehet az otthonválasztásnál, hiszen nem mindegy, hogy mennyi időt kell a munkába járással tölteni és szükséges-e ehhez mindenképpen tömegközlekedési eszközt vagy autót igénybe venni, vagy ideális esetben, akár csak tavasztól őszig kerékpárral, esetleg gyalogosan is bejuthatunk.

Azok a területek így még inkább felértékelődhetnek, amelyek ugyan szellősen beépültek, vagy akár kifejezetten zöldövezeti jellegűek, de irodaházak, közlekedési csomópontok közelében vannak. Ilyenek találhatóak

Zuglóban a Hungária körút környékén, vagy az Örs vezér tere vonzáskörzetében, vagy említhetők a IV., VIII. és XIII. kerületek csendesebb, kisvárosias utcái. A budai oldalon a XI. kerületi Szentimreváros és Kelenföld kiterjedt részei esnek a metró és a Szerémi, illetve Budafoki út környékén formálódó irodanegyed közvetlen vonzáskörzetébe.

„Az otthoni munkavégzés szempontjából – amennyiben ez hosszú távon velünk marad – valószínűsíthető egyfajta piaci átrendeződés az ingatlanok alapterülete alapján is. Noha

a garzonlakások sem minden esetben alkalmatlanok egy otthoni munkahely kialakítására, az albérleti árak csökkenésével ezeknek az ingatlanoknak a népszerűsége valószínűleg inkább a felsőoktatásban tanuló diákok körében nőhet meg,

akik korábban akár csak másokkal összeállva tudtak közös lakást bérelni” – tette hozzá Valkó Dávid.

Amennyiben a home office és irodai munka hibridje hosszú távon az életünk része marad, akkor érdemes lesz a befektetési célú lakásvásárlás esetében is mérlegelni ezeket a szempontokat, és már az otthont elhagyó gyerekek részére vagy kiadás céljából is ezeken a területeken ingatlant keresni.

Azzal, hogy heti két-három alkalommal megspórolható a munkahelyre bejutással töltött idő, lehetőség szerint érdemes úgy lakóhelyet választani, hogy a korábban ideális esetben a munkahely és az otthonunk közé eső szabadidős (például sportolási) lehetőségek is gyalogosan elérhető távolságra legyenek az otthonunktól. Mivel az otthoni munkavégzés miatt csökken a saját gépjármű használata, elképzelhető, hogy a kocsibeálló, garázs megléte csökkenő mértékben fogja befolyásolni az otthonválasztást.

Nyitókép: Pixabay