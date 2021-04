Mozgolódás a nyári diákmunkák piacán

A lapnak iskolaszövetkezetek arról számoltak be, hogy a fizetések jellemzően nem változtak, 1200-1300 forint órabért kapnak a fiatalok.

Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkáért kapott pénz nem minősül önálló tevékenységből származó jövedelemnek, ezért 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) vonnak le belőle. A 25 év alattiak 2022. januártól szja-­mentességet kapnak, ami tovább emelheti a fizetést és a munkalehetőségek számát is - mutat rá a lap.

A Covid-19 járvány előtt még a diákok kétharmada vállalt egész évben munkát hosszabb-rövidebb időre.

Majzik Nándor, a Meló-Diák Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet cégvezetője szerint májusban várható, hogy a diákok megrohamozzák a szövetkezeteket a munkáért. 2019-ben a szövetkezeten keresztül nyáron havonta 15-­18 ezer diák vállalt munkát a szakember tájékoztatása szerint. A korábbi években havonta 8-10 ezer diákot foglalkoztattak, most átlagosan 6-­7 ezret.

Bosnyák Péter, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet közép-­magyarországi regionális szolgáltatásának vezetője arról számolt be, hogy Budapesten nagyjából a szokásos létszám kétharmada dolgozik. A pandémia miatt tavaly a közvetített fiatalok száma egy átlagos év 20 ezres értékéről a múlt évben 16 ezerre esett. Volt azonban home office-ban is végezhető diákmunka a távmunkára átállt cégeknél. A teljes diák-munkaerőpiacon a feladatok 30 százalékát, a Fürge Diáknál az 50 százalékát home office-ban végezték a fiatalok. Baksay-Szabó Ádám, az Y Generáció Iskolaszövetkezet igazgatósági tagja szerint a fiatalok nem válogatnak, mert a pandémia miatt beszűkült az álláspiac. Jellemzően heti 25-30 órát is vállaltak a korábbi 20-25 óra helyett, mert a távoktatás miatt többet tudtak dolgozni. Aki az idén nyáron dolgozni akar, annak lesz munkája - jelezte Baksay-Szabó Ádám.

Nyitókép: Balázs Attila