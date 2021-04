A nyitással együtt sokkal derűlátóbbak is lettünk

A GKI konjunktúraindexe áprilisban megközelítette a tavaly márciusi, a járvány miatti nagy zuhanása előtti szintjét, az üzleti várakozások kissé a fölé is emelkedtek, míg a lakosságiak jelentősen alatta maradtak – közölte a GKI Gazdaságkutató.

A GKI által, az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint áprilisban

a GKI konjunktúraindexe a márciusi mínusz 16,7 pontról mínusz 6,8 pontra javult.

A fogyasztói bizalmi index az előző havi mínusz 32,6 pontról mínusz 24,6 pontra,

az üzleti mínusz 11,1 pontról mínusz 0,6 pontra emelkedett áprilisban.

Kiemelik: egyetlen hónap alatt a GKI konjunktúra- és üzleti bizalmi indexe még nem emelkedett ekkorát, a fogyasztói bizalmi index is csak egyszer, 1998 júniusában, a Fidesz választási győzelme után javult ezt meghaladó mértékben.

A kutatás szerint az üzleti szférában a legoptimistábbak az építőipari és ipari cégek, a legkevésbé a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások. Az ipari bizalmi index most áprilisban másfél év óta először lépett ismét a pozitív tartományba. Ez elsősorban a javuló termelési várakozásoknak köszönhető, de jobb lett a rendelésállomány, ezen belül az export megítélése is, miközben a készletek növekedését is jelezték a válaszolók.

Az építőipari bizalmi index lényegében visszatért a járvány kitörése előtti szintre, a magas- és a mélyépítő cégek kilátásai egyaránt számottevően javultak.

Kedvezőbb lett az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is.

A kereskedelmi bizalmi index is megközelítette a tavaly márciusi szintjét. Az eladási pozíció megítélése jelentősen, a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény pedig még soha nem látott mértékben emelkedett. A készletek megítélése viszont kissé rosszabb lett.

A szolgáltatói bizalmi index is jelentősen emelkedett, de az ágazatnak a várakozásai maradtak el leginkább a válság előtti szintjüktől. A forgalmi várakozások sokat javultak, de az általános üzletmenet megítélése és az elmúlt időszaki forgalom megítélése kissé romlott – írták.

A GKI szerint az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága áprilisban látványosan javult, utoljára 2019 nyarán volt ilyen magas. Minden ágazatban több cég készült a létszám bővítésére, mint csökkentésére, leginkább az építőiparban, legkevésbé a kereskedelemben. Az emberek munkanélküliségtől való félelme harmadik hónapja csökken, áprilisban különösen jelentős mértékben, de így is csak a tavaly áprilisi zuhanás mintegy 70 százalékát sikerült ledolgozni.

Az áremelési törekvés minden ágazatban kissé erősödött (főleg a kereskedelemben és az építőiparban), miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság jövőjének megítélése látványosan javult, különösen a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban, de a lakosság véleménye is jobb lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index tavaly áprilisi zuhanásának eddig csak kétharmadát tudta ledolgozni. Idén áprilisban a lakosság saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest erősen javulónak érzékelte, e területen az index a tavaly áprilisi zuhanásnak már 83 százalékát tudta behozni. Az emberek saját jövőbeli megtakarítási képességüket az őszre jellemzőnél is rosszabbnak; a nagy értékű fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét a márciusinál kissé rosszabbnak, a következő egy évre vonatkozóan viszont javulónak érezték.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila