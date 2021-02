Magánnyugdíjpénztár: a jelek szerint megérte kockáztatni

Az a nem egészen 55 ezer magánnyugdíj-pénztártag, aki kitartott a tíz évvel ezelőtti "államosítás" óta is a tagsága mellett, lelkesen fizeti a tagdíjakat – derül ki a Napi.hu összefoglalójából. Az eddigi hozamok alapján pedig busásan meg is térült a bátorságuk, hogy 2010 végén, 2011 elején ragaszkodtak a pénztári megtakarításukhoz.

A lap emlékeztet, időközben változtak a jogszabályok, és

a maradó tagok is kapnak állami nyugdíjat, ha elérik az ehhez szükséges szolgálati időt.

Annyi csak a megkötés, hogy a 2010 novemberéig teljesített szolgálati időre, amíg a nyugdíjjárulékuk egy része a magánnyugdíjpénztárakba került, 75 százalékos állami nyugdíj jár nekik. Az elmúlt tíz évben teljesített szolgálati időre viszont nekik is 100 százalékos állami nyugdíjat kell számolni. Sőt, a jogszabályok azt is lehetővé teszik, hogy a tagok bármikor, akár a nyugdíjba vonulást követően is visszalépjenek az állami nyugdíjrendszerbe. Ebben az esetben a teljes szolgálati idejükre megkapják a 100 százalékos nyugdíjat, és ugyanúgy felvehetik az infláció fölötti hozamot (reálhozamot) és a tagdíj-kiegészítéseket, mint azok, akik 2011-ben vagy 2012-ben léptek át az egypilléres rendszerbe.

Reálhozam pedig van bőven.

Tavaly is pozitív hozamot ért el minden pénztári portfólió a pandémia és a válság ellenére is. A növekedési portfóliók – egy kivételével – a tavalyi 3,3 százalékos átlagos inflációt meghaladó mértékű hozamot értek el, sőt egyiknél a kiegyensúlyozott portfólió is reálhozammal zárta az évet.

Nyitókép: Pixabay