Moszkvába utazik Szijjártó Péter

Egy hétfői sajtóeseményen Szijjártó Péter a minority safepack ügyéről azt mondta, ez a határon túli magyar nemzeti közösségeknek volt fontos, de az Európai Bizottság visszautasította, ami "gyalázatos", mert az Európába illegálisan érkező bevándorlóknak minden juttatást megadnának, de amikor az Európában őshonos nemzeti kisebbségek szorulnának támogatásra, Brüsszel "hátat fordít nekik".

Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy pénteken Moszkvába utazik, ugyanis lejár a hosszútávú gázvásárlási megállapodás. Moszkvában egyeztet mások mellett az orosz külügyminiszterrel, egészségügyi miniszterrel, energiaügyi miniszterrel és a Gazprom vezetőivel - sorolta.

Kifejtette: világos menetrendje van a vakcinákról folytatott tárgyalásoknak és a beszerzéseknek. Arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni, nem a politikusok döntenek, hanem szakemberek, akiknek ez a dolguk - mutatott rá. Hozzátette:

ha ők úgy döntenek, hogy lehet alkalmazni egy vakcinát, a kormánynak kötelessége azt beszerezni, mert az EU központi beszerzéséből lassúak a szállítások.

A miniszter azt mondta, tárgyalnak Oroszországgal és Kínával is, és ha a magyar hatóság kiadja az engedélyt, akkor fognak szerződni a beszerzésről, de addig nem lehet konkrét mennyiséget mondani. Stratégia kérdése, hogy egy ország mely korosztállyal kezdi az oltást, Kínában a 18-59 év közöttieknek adták be a vakcinát, de az idősebbeknek is engedélyezték - fűzte hozzá.

A külügyminiszter azt is közölte, hogy az új amerikai elnök beiktatására kormányzati meghívó nem érkezett, de ezúttal a szokásosnál visszafogottabb rendezvény lesz. Magyarország érdeke, hogy az új elnök sikeres legyen, és az előző négy évhez hasonlóan magas színvonalú legyen a magyar-amerikai kapcsolatrendszer - jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy szurkolnak a CDU új elnökének, hogy sikeres legyen, Németország sikere nagyban hozzájárul Magyarország sikeréhez is.

