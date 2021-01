Virág Barnabás: az átoltottságon múlik a gazdasági kilábalás üteme

Decemberben kiadott előrejelzésében a jegybank azt jósolta, hogy a korábban vártnál lényegesen lassabb kilábalás várhat a magyar gazdaságra a válságból, mert a járvány második hullámának megjelenése, illetve az a tény, hogy ez a hullám sokkal komolyabb egészségügyi-gazdasági hatásokkal jár, új helyzetet teremtett. Vannak olyan ágazatok, ahol a gyors V-alakú kilábalás megvalósult, a válság alapvetően a szolgáltató szektort érinti nagyon súlyosan, és ez okozta a prognózis lefelé módosítását is – – mondta a Portfoliónak adott interjúban Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

Arra számít a jegybank, hogy az első félévben még nem zökken vissza a normális kerékvágásba az élet, aztán a második félévben jöhet egy gyors felpattanás Virág Barnabás szerint, mert ezt megalapozza, hogy a beruházási ráta 2020-ban is 25 százalék körül alakult, a munkanélküliségi ráta alacsony szinten maradt, és kedvező a finanszírozási környezet.

Az MNB az idei növekedést a 3,5-6 százalékos sávba becsüli, a bizonytalanságot az jelenti, hogy mikorra sikerül elérni a megfelelő mértékű átoltottságot. Ha már a második negyedévben sikerülne, akkor a korlátozó intézkedések általános feloldásával az egész gazdaságban dinamikus kilábalás indulhat el.

"A helyreállásnak lesz egy automatikus része, a készleteket újból fel kell tölteni, az ipari export már most is megfelelően működik. Emellett lesz egy olyan rész, amiért a gazdaságpolitikának és a gazdasági szereplőknek közösen kell majd keményen megdolgozniuk. Ilyen például a beruházások élénkítése, illetve a célzott kereslet támogató lépések elindítása" – mondta az MNB alelnöke.

A monetáris politikáról azt mondta, az attitűdje nem változott, továbbra is óvatos, megfontolt politikára van szükség. Az elsődleges horgony továbbra is az infláció, és ebből a szempontból is nagyon változékony hónapok előtt állunk.

"Csak mert szeptember óta folyamatosan csökkent az infláció, még nem szabad hátradőlni, most kell ébernek maradnunk"

– mondta. A forint árfolyama kapcsán megjegyezte: "Devizaháborúban nem kívánunk részt venni. A célunk változatlan: az árstabilitás fenntartása."

Az MNB versenyképességi csomagjából Virág Barnabás szerint 2021-ben a prioritás a növekedés helyreállítása, csak azt követően lehet visszatérni egy fenntartható, egyensúlyi pályára. Úgy véli, új típusú beruházásokra van szükség, melyek energiahatékonyságot javítanak, a zöld gazdaságra való átállást segítik és a digitalizációt erősítik. A kockázatok között említette a munkaerőpiacot és hogy a hiteltörlesztési moratórium kifutása után nem mindenki fogja majd tudni újra törleszteni a tartozásait.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos