150 milliárdos kiesést okoz az iparűzési adó megfelezése

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleményt adott ki azok után, hogy a kormány úgy döntött, a helyi önkormányzatok saját bevételét képező, a kis- és középvállalkozások (kkv) által fizetendő helyi iparűzési adó 50 százalékát elengedi.

Az 1623 helyi önkormányzatot tömörítő országos önkormányzati érdekszövetséggel előzetesen nem egyeztetett a kormány, csak 23 nagyvárosi önkormányzatot képviselő Megyei Jogú Városok Szövetségével tárgyalt.

A szervezet véleménye szerint országosan nagyjából 150 milliárd forintot tesz ki a kormányzati döntés következtében elengedett iparűzési adó, ennek 70 százaléka pedig a nagyvárosok költségvetéséből hiányzik majd. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi költségvetési megszorítások, amelyeknek elsődleges elszenvedői a kis- és közepes nagyságú települések voltak, most már a nagyvárosokat is eléri - írják.

A TÖOSZ emlékeztet: a települési önkormányzatok által biztosított helyi közszolgáltatások jelenlegi szintjének megőrzéséhez a kormányzati intézkedés ellensúlyozására a 25 ezer lakos alatti települések részére bejelentett kompenzáció nem ismert, de az várhatóan lényegesen alatta marad az adókedvezménynek. Ez az intézkedés pedig alapjaiban rengeti meg a teljes önkormányzati szektort - közölte a szervezet.

A szövetség szerint az adókedvezmény megállapítása során is szükséges lenne differenciálni, és úgy vélik, más gazdaságvédelmi intézkedésekkel is lehetne támogatni a kkv-kat.