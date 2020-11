Magyarországon elsőként fém bankkártyát kínál az MKB Bank

Az idei Design Summit több mint 350 résztvevővel, két napon keresztül zajlott. A fintech világ 43 nemzetközileg elismert szakértője – köztük Nick De Mey, a Board of Innovation alapítója, aki a Covid-helyzethez alkalmazkodó gazdaságról beszélt; Susan Weinschenk, aki a Team W vezetőjeként a viselkedéstudomány, a termékfejlesztés és az üzlet kapcsolatáról mesélt; vagy Chris Skinner, a fintech és a bankvilág jól ismert szerzője, aki a bankok digitális bankká alakulásainak kihívásairól tartott előadást – 28 előadás és workshop során tematizálta a digitális transzformáció és a service design legújabb trendjeit.

Az MKB Bank az MKB Fintechlab Design Summit 2020 esemény kerekasztal-beszélgetésének keretében jelentette be, hogy a prémium szegmensben Magyarországon elsőként fém bankkártyával bővíti bankkártya-portfólióját. Az MKB World Elite Metal és az MKB Platinum Metal kártyákhoz tartozó szolgáltatások fejlesztésébe a pénzintézet az érdeklődő ügyfeleket is bevonja – az MKB Bank a felhasználóközpontú tervezés iránti elkötelezettségét ezzel is hangsúlyozza. A rendezvény kiemelt, a prémium élmény és banki szolgáltatások kapcsolatát körbejáró kerekasztal-eseményén bejelentett fémkártyákra a metalkartya.hu oldalon már most fel lehet iratkozni, a feliratkozás keretében az MKB Bank az érdeklődőkkel közösen alakítja majd ki a különleges, tartós, esztétikus és elegáns, álló formátumú metálkártyákkal járó szolgáltatások körét.

„Harminckét évvel ezelőtt az MKB Bank volt az első, amely nemcsak Magyarországon, de Kelet-Közép-Európában is először hozott bankkártyákat forgalomba. A bankkártya kezdetben csak vállalati ügyfelek számára volt elérhető. Most, 2020-ban megnyitjuk a fémkártyákra feliratkozás lehetőségét mindenki számára, illetve felkínáljuk annak lehetőségét, hogy betekintést nyerjenek a bevezetés folyamatába, nyomon követhessék a megvalósítás lépéseit. Az MKB Bank arra vállalkozik, hogy online tartalmakkal, videókkal mutassa be, hogyan alakul a szolgáltatások kialakítása, miként folynak a tesztelések, illetve hogyan jön majd létre a végleges bankkártya” – mondta Ginzer Ildikó, a bank általános és üzleti vezérigazgató-helyettese.

Gaál Norbert, az MKB FintechLab és az MKB Bank digitális képességek és innováció terület vezetője az InfoRádiónak azt mondta, hogy két fontos tevékenységet végeznek.

A startup ökoszisztéma kiépítése, megérteni és megismerni a piac fontos szereplőit és összekötni a két felet

Olyan új típusú kompetenciák kiépítése, mint a design kompetenicaközpont, amely felhasználóközpontú eszköztárral és módszertannal segíti a bankot a termékek és szolgáltatások fejlesztésében

A mostani rendezvény a digitális transzformáció és a felhasználóközpontú termékfejlesztés témáját járta körbe. Az első nap célja a szakmai tudásmegosztás és tudástranszfer volt, míg a második egy egyetemi ötletpályázat záróeseménye volt a jövő bankolása és bankfiókja témakörben.

Gaál Norbert hozzátette: a tervezői gondolkodás kiépítése a bankon belül segíthet az innováció beépítésében.