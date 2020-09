Az MNB új, 50 pontos javaslatot készített a kormánynak

Virág Barnabás szerint a kormányzati beruházások felpörgetése, az állami újlakás-építési programok erősítése, a beruházástámogató intézkedések és a célzott adócsökkentések mind-mind óriási lökést adhatnak a gazdaság alacsonyabb fordulatszámon pörgő motorjának.

"Minden esélyünk megvan a sikeres védekezésre. A dinamikus helyreállás eléréséhez a magyar gazdaságpolitikának legalább 9 területen kell a helyes egyensúlyokat megtalálnia" - mondta az alelnök, és azt is hangsúlyozta, hogy

egyszerre kell kezelni a járvány első hullámának késleltetve megjelenő hatásait (pl. a munkapiac vagy a bankrendszer esetében) és a második hullám következményeit.

Az alelnök nem tartotta valószínűnek, hogy a tavaszihoz hasonló, teljes gazdasági leállással kell számolni, ugyanakkor megjegyezte, hogy a kilábalás elhúzódása a vállalatok üzleti terveinek általános újraértékelését okozza majd. "Sok vállalat a járvány első hullámában felélte tartalékait, így most akár erőteljesebb alkalmazkodásra is kényszerülhetnek" - mondta.

"Recessziók után a gazdaságok sohasem indulnak újra ugyanolyan szerkezetben, mint az a válságot megelőzően jellemző volt" - jegyezte meg, megemlítve, hogy korábbi sikerágazatok veszítenek súlyukból, miközben új ágazatok értékelődnek fel. "A védekezés során arra is fel kell készülnünk, hogy a versenyképes újrainduláshoz szükséges átalakulás, a munkaerő, a tőke és a technológia megfelelő ágazati átrendeződésével gyorsan és hatékonyan megtörténhessen.

Nem eshetünk a zombi vállalatok csapdájába"

- fogalmazott.

Virág Barnabás szerint az elmúlt évtizedben végrehajtott, komoly gazdasági reformok épp egy, a jelenlegihez hasonló rendkívüli helyzetben teremtik meg a magabiztos beavatkozás lehetőségét. A sikeres járványkezeléshez a költségvetési politika, a monetáris politika és a versenyképességet javító strukturális politika összehangolt lépéseire lesz szükség - tette hozzá az alelnök.

A vírus elleni hatásos oltóanyag kifejlesztéséig az óvatosság határozza majd meg a gazdasági szereplők viselkedését: a vállalatok a következő időszakban kivárnak beruházásaikkal, miközben a családok fogyasztás helyett inkább megtakarítanak majd. Ezért fontosnak nevezte, hogy a magánkereslet kiesését az átmeneti időszakban minél nagyobb arányban pótolja az állami kereslet bővülése. "A jövő Magyarország számára is a digitalizációban és a fenntarthatóságban rejlik, ezért a beruházási programok kialakításánál erre is figyelemmel kell lennünk" - emelte ki az alelnök.

Virág Barnabás szerint

a munkapiacon a második hullám kifutásáig a fókuszt ismét a munkahelyek védelmére kell helyezni.

Az első hullám során már sikerrel alkalmazott bértámogatások kibővítésére újból szükség lehet, miközben a munkahelyvédelmi akcióterv adókedvezményeinek célzott növelését is érdemes megkezdeni. Az aktív munkapiaci politikák további erősítésével javítani kell a munkaerő képzettségét, támogatva, hogy az újraindulás során a foglalkoztatottak már a versenyképesebb vállalatoknál helyezkedhessenek el.

"A következő években a bankrendszer működésének prociklikussága újból felerősödhet" - vélekedett. A moratórium meghosszabbítása megfelelő megoldást nyújt a járvány miatt átmeneti törlesztési problémákra, azonban a nem teljesítő hitelállomány és a bankrendszeren kívüli szállítói tartozások emelkedésére is jó előre készülni kell - tette hozzá. A hitelpiac stabil működésében továbbra is kiemelt szerep jut a jegybanki programoknak, emellett azonban érdemes a garanciák intézményét is hatékonyabban használni - mondta. A jegybanki javaslat részleteit a héten közli az MNB honlapján.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: pixabay