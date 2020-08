Lakbérindexet állít össze a KSH, és közölni is fogja

Egyéves kutatási együttműködés előzte meg a KSH és az ingatlan.com közelmúltban tető alá hozott együttműködését, amely alapján már adatokat is publikál majd a hivatal - mondta Székely Gáborné, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője az InfoRádió Statisztikai Percek elnevezésű műsorában annak kapcsán, hogy hamarosan egy úgynevezett lakbérindex publikálását kezdik meg. Mint mondta, az együttműködés annyiban újszerű, hogy nem a KSH ír elő adatszolgáltatási kötelezettséget, hanem a magáncég ajánlotta fel a saját adatbázisát statisztikai hasznosításra. Az együttműködés megkezdése előtt a hivatal megvizsgálta az adatforrás minőségét, hasznosíthatóságát, és azt, hogyan illeszthető be a KSH-nál már bevett statisztikai feldolgozási folyamatokba, amelyekkel a hivatalos statisztikai adatokkal is dolgoznak.

"Az együttműködés legfontosabb eredménye jelenleg egy lakbérindex, amelyet az ingatlan.com hirdetési adatbázisának egyedi beazonosításra nem alkalmas módon a KSH-nak átadott adataiból készítünk a saját módszereink szerint" - mondta Székely Gáborné. Úgy fogalmazott, hogy a nagyközönség számára várhatóan az index lesz a legfontosabb információ, jóllehet nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a szakmai érdeklődők számára bemutassák, milyen módszertan szerint és milyen célokra lehet felhasználni ezeket az adatokat.

"Az index arról ad felvilágosítást, hogy 2015 óta a lakáspiacon megjelenő, kiadásra szánt lakások kínálati ára hogyan alakult"

- mondta Székely Gáborné. A havonta frissülő, és a 2020. júliusi adatokat már tartalmazó, tehát eléggé naprakész index a KSH honlapján lesz elérhető.

Beszámolt arról is, hogy számos részindexet készítettek az érdeklődőknek: többek között a budapesti kerületek, kerületcsoportok áralakulása mellett például a lakbérek régiós ármozgásáról. A régiókon belül pedig bemutatják azt is, hogyan változnak a bérleti díjak a megyei jogú városokban - de utóbbi már csak féléves gyakorisággal frissül, mivel itt jóval kevesebb információ áll rendelkezésre. "Maga a bérleti piac, és a feldolgozott adatcsomag erősen főváros- és városcentrikus, ezért elsősorban a nagyobb városokra és a budapesti bérleti piac mozgásaira koncentrálnak a publikált adatok" - hívta fel a figyelmet az osztályvezető.

"Valamennyi budapesti részindex alapján körülbelül 2020. januárjáig lehetett áremelkedést megfigyelni a budapesti piacon, és márciusban már nagyon komoly bérletidíj-esést tapasztaltak, ami áprilisban is folytatódott, aztán május-júniusban kisebb emelkedés és piaci bizonytalanság látszott" - ismertette Székely Gáborné az idei fővárosi mozgást.

