Az áfaemelés elvitte a készházpiac ötödét

Hat-nyolc millió forintos drágulást okozott a készházak piacán az idei áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése, ami visszavetette a készházak értékesítését - írta a Világgazdaság. A vásárlók egyébként jellemzően 30-40 millió forintos kategóriában gondolkodtak eddig. Kárpáti József, a Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás Vállalatok Szövetségének (Makész) elnöke a lapnak elmondta, hogy tagjaik 2020-ban a piac egészét jellemző visszaesés dupláját, több mint 40 százalékos forgalomcsökkenést jeleztek, ami többéves növekedési folyamatot tört meg. 2018-ban 322, tavaly 379, idén viszont mindössze 225 épületet adtak át.

Beszámolt arról is, hogy míg korábban jellemzően 90 százalékos készültségű épületeket rendeltek, most alapvetően módosult a kivitelezési fokozat is, idén csak minden harmadik-negyedik vevő hajlandó ezért fizetni. A többiek inkább saját erőből, rokonokkal, ismerősökkel vagy számla - és így garancia - nélkül dolgozó kivitelezőkkel építik tovább az otthonukat.

A piaci visszaesés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem. Az utóbbi hetekben azonban már éledezni kezdett a piac, és a korábbinál többen kezdtek bővítésben gondolkozni, amire a csok is lehetőséget kínál - írta a Világgazdaság.

