Nemzetközi díjat kapott az OTP Bank

A New York-i székhelyű Global Finance magazin szakmai szempontok alapján értékeli a világ legjobb bankjait és pénzügyi szolgáltatóit. Idén huszonegyedik alkalommal tette közzé a világ legjobb digitális bankjai, köztük a kelet-közép-európai régió országai legjobbjainak listáját. Magyarországon ebben az évben is az OTP Bank kapta a Global Finance World’s Best Consumer Digital Bank Award 2020 elismerést.

A díjat azok a bankok kaphatták meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítottak

a digitális szolgáltatásokat használó ügyfelek elérésére és kiszolgálására irányuló stratégiájuk kialakítására,

a digitális szolgáltatások használatára való ösztönzés sikerességére,

a digitális csatornákat használó ügyfelek számának növelésére,

az igényeiknek megfelelő, vonzó ajánlatok és széles termékkínálat kialakítására.

E mellett vizsgálták az internet- és mobilbanki felület kialakítását és funkcionalitását is. A díjat számos vállalati pénzügyi vezető, bankár, banki tanácsadó és elemző véleménye alapján ítélték oda.

Ebben az évben a globális világjárvány egyébként is felgyorsította a digitális banki szolgáltatásokra való áttérést, de ez OTP Bank majd kétmillió ügyfele már a járvány előtt is használta rendszeresen az internetbankot, illetve a SmartBank mobilalkalmazást. Az online megoldásokat aktívan használók száma április-május hónapban további 10 százalékkal nőtt mindkét digitális csatornán, és az ügyfelek 15 százalékkal több digitális tranzakciót hajtottak végre. Ez több tízezernyi új, online bankoló ügyfelet és a korábbihoz képest naponta plusz több tízezer tranzakciót jelentett.

Az OTP Bank tevékenységét az elmúlt években számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták. A budapesti központú, a kelet-közép-európai régióban is meghatározó hitelintézet 12 országban, több mint 19 millió ügyfelet szolgál ki.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán