Leverték a webáruházak forradalmát

A koronavírus-járvány legsúlyosabb szakaszában, március 28-tól a kijárási korlátozás miatt nem lehetett iparcikkes boltba menni, legközelebb majd csak május 4-től vidéken, 18-tól pedig a fővárosban lehetett újra válogatni a polcokon. A boltok többsége bezárt, nullára esett a piacuk áprilisban. Eközben ugyanebben a hónapban a webáruházakban kétszer annyit vásároltunk, mint egy évvel korábban.

Áprilisban a webköltekezés nőtt ugyan 31 milliárd forinttal, de a hagyományos boltos kör eközben 131 milliárd forinttal soványabb lett. Májusban a webáruházak és a hagyományos boltok viszonylatában megindult a visszarendeződés, az áprilisihoz képest kisebb webnövekedés mellett.

Áprilisban a webáruházak nem győzték a kiszállítást, egy idő után az élelmiszer-áruházak némelyike nem is fogadott már újabb rendelést. A legnagyobb gát a megfelelő szállítójárművek hiánya volt. Az élelmiszereknél ráadásul olyan szigorú élelmiszer-biztonsági követelményeknek is eleget kell tenni, melyek miatt nem is lehet csak úgy újabb kisteherautókat beállítani.

Az elmúlt években folyamatosan 30 százalék felett, 2019-ben pedig közel 40 százalékkal nőtt az itthon jegyzett webáruházakban a költekezés. Élelmiszerekből is egyre többet vásárolunk a neten, éves szinten már 150 milliárd forint környékén járhat ez a szelete a webnek. Ez az élelmiszerboltok ötezer-ötszáz milliárd forintos forgalmának 3 százalékát teheti ki. A teljes webforgalom a magyar statisztika szerint egyébként 757 milliárd forint volt 2019-ben, a boltos kiskereskedelem 12 ezer milliárd forintot túllépő teljes piaca mellett.

Az elmúlt évekkel is összevetve 2020 áprilisában csúcsra futottak a magyar webáruházak. Előtte márciusban is volt egy megugrás, a májusi boltnyitás viszont lejjebb nyomta a mérlegüket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay