Itt a legnagyobb Segway-bukás – nem gyártják többé

A Segway az amerikai feltaláló, Dean Kamen ötlete volt, a céget 1999-ben alapította, és az volt az álma, hogy kétkerekű járművével forradalmasítsa a közlekedést. A forradalom elmaradt, amiben szerepet játszhatott az is, hogy az eredeti ára ötezer dollár körül volt, de a világon mindenhol megismerték, és alkalmazták is: elsősorban az idegenforgalomban, városnéző túrákhoz, illetve nagy méretű zárt helyeken gyors közlekedéshez, például bevásárlóközpontokban vagy repülőtereken.

A cég most azonban közlemény jelezte, hogy az ismert Segway PT gyártását július 15-én leállítja. A The Guardian cikke hozzáteszi, tavaly a társaság bevételeinek mindössze másfél százaléka származott a segwayek eladásából, és most már mindössze 21 ember elbocsátásával jár a termelés leállítása, 12-nek további egy évig lesz feladata, míg öten maradnak a New Hampshire-i üzemben.

A Segway világhódításának elmaradásában az ára mellett szerepet játszhatott az is, hogy veszélyes vele közlekedni, gyakorlatot igényel a használata és jó egyensúlyérzéket. Sok városban emiatt tiltják is a használatát.

A jármű történetét balesetek teszik hírhedtté, a legtragikusabb közülük 2009-ben történt, amikor a gyártó céget megvásárló brit milliárdos, az akkor 62 éves Jimi Heselden a saját birtokán zuhant le segwayezés közben egy 10 méter magas szikláról.

De emlékezetes pillanat volt, amikor 2003-ban George W. Bush amerikai elnök a szülei birtokán, kamerák nyilvánossága előtt bukott hatalmasat egy segwayjel, míg 2015-ben egy segwayt használó operatőr ütötte el Usain Boltot, amikor sorozatban negyedik világbajnoki győzelmét ünnepelte 20 méteres síkfutásban.

A Segway három éve beszállt az elektromos rollerek gyártásába, ez volt az első jele annak, hogy mégsem a Segway PT lesz a közlekedés forradalmasítója, most pedig véglegessé vált, hogy mostantól a cég már nem bukhat többet az ikonikus termékével.

