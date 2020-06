Már nem alkalmazhatóak a házhozszállítás átmeneti szabályai

A tárca kiemelte, hogy az intézkedés célja a lehetőség szerinti legrugalmasabb keretek megteremtése, a vállalkozások rendkívüli helyzethez való alkalmazkodásának megkönnyítése volt. Az átmeneti szabályozás garanciát teremtett az ellátásbiztonság fenntartására, miközben lehetővé tette, hogy minél többen jussanak hozzá a napi szükségleteik kielégítését szolgáló termékekhez otthonuk elhagyása nélkül is.

A veszélyhelyzet megszűnésével újból be kell jelenteni az üzleten kívüli és a csomagküldő kereskedelmi tevékenység folytatását a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjénél. Ezt azoknak a vállalkozásoknak is meg kell tenniük, amelyek az elmúlt időszakban, az átmeneti rendelkezések szerint fogtak bele a házhozszállításba. Hatályát vesztette az a veszélyhelyzeti előírás is, amely a taxisok, taxitársaságok részvételét egyszerűsítette az áruk kiszállításában azzal, hogy e tevékenységük végzése során mentesítette őket a személyszállításra vonatkozó követelmények alól.

Cseresnyés Péter, az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a közleményben hangsúlyozta, a házhozszállítás könnyített feltételei számos üzletet, éttermet segíthettek hozzá ahhoz, hogy átvészeljék a kijárási korlátozásokkal, más veszélyhelyzeti intézkedésekkel szükségképpen együtt járó forgalomcsökkenést.

Felidézte, hogy a csomagküldő és internetes kiskereskedelem áprilisban történelmi rekordot döntött, az egy évvel korábbi adathoz képest több mint kétszeresére növelte forgalmát. Az 114 milliárd forintos értékesítési volumen azt jelenti, hogy a kiskereskedelemben befolyt minden nyolcadik forintot házhozszállításból hozták össze az ágazat cégei.

A kiugró növekedéshez minden bizonnyal hozzájárult az átmeneti szabályozás, amely elősegítheti a szektor belső átrendeződésének felgyorsulását, a korszerű, kényelmes értékesítési módok térnyerésének tartóssá válását is - fogalmazott az államtitkár.