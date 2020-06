Már tárgyalnak arról, hogy betétdíjas lesz itthon a PET-palack

A cégvezér szerint a PET-palack a legkörnyezetbarátabb csomagolóanyag a világon, mert a régi palackokból újat lehet gyártani, szerintem nem a gyártókat kell büntetni, hanem a szemetelőket – derül ki a Pénzcentrumnak adott interjúból. Balogh Levente úgy látja, ha a PET-palackot szelektíven összegyűjtik, és visszajuttatják a gyártókhoz, azok még örülnek is neki, mert egy ilyen palackból 8-10 alkalommal tudnak újat készíteni, erre a Szentkirályinál is több mint tíz éve képesek.

A vállalkozó úgy véli, ezeknek a palackoknak az a hátrányuk, hogy úsznak a folyók, tavak, óceánok felszínén, ezért vannak szem előtt, igaz, emiatt könnyebb is begyűjteni őket. Szerinte a megoldás a visszagyűjtés megszervezése, ennek érdekében a cégcsoport Csehországban, Szlovákiában már egy törvényjavaslat elkészítésében is rész vállalt, amely a palackok betétdíjassá tételére irányult, és már el is fogadták.

A betétdíjat az USA-ban már vagy 10 éve bevezették, Nyugat-Európában is több helyen alkalmazzák, és mint kiderült, itthon is hamarosan előkerülhet.

"Annyit elmondhatok, hogy már a magyar kormánnyal is vannak egyeztetések arról, hogy a vonatkozó törvényt megfelelő módon ki lehessen dolgozni, és itthon is betétdíjasok legyenek a PET-palackok. Így a probléma egy csapásra megoldható, kevesebb lesz a szemét" – mondta Balogh Levente.

Nyitókép: Pixabay