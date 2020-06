Csúszhat a pécsi elektromotorgyár építése

Az autóipari kilátások bizonytalansága miatt 1,5-2 évvel később épülhet meg a thyssenkrupp pécsi gyára, azonban a vállalat kitart a beruházás mellett, és amint a gazdaság visszatér a normális kerékvágásba, folytatják a motorkomponens üzem megvalósítását – írta a társaságtól származó információk alapján a Portfolio. A cég kiemelte, amint a gazdaság visszazökken a normális kerékvágásba, folytatják a beruházás megvalósítását.

A cég közleménye szerint eredetileg 2021-re tervezték a gyártás elindítását, és sokáig ki is tartottak az eredeti ütemterv mellett, de számos vevői projekt csúszása mellett a koronavírus-járvány miatti keresletcsökkenés is közrejátszott a döntésben. A tervek szerint egyébként a hagyományos mellett elektromos motorok alkatrészei is készülnének az üzemben hibrid és tisztán elektromos meghajtású járművek számára is.

A cég pécsi tervei melletti hosszú távú elkötelezettségét hangsúlyozandó a zöldmezős beruházás folytatásáig igyekszik a rendelkezésére álló földterületet bővíteni Pécsett. Ennek érdekében jelenleg is folynak az egyeztetések a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, Pécs Megyei Jogú Várossal, valamint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt-vel is.

Az üzleti racionalitás mentén azonban most ki kell várnunk az autóipari konjunktúra globális alakulásának irányát, vállalatunk pécsi zöldmezős beruházása így később valósulhat meg. A pécsi projektet a lehető leghamarabb igyekszünk megvalósítani. Ennek alapját a megfelelő mennyiségű megrendelői igény adja - fogalmazott Marc De Bastos Eckstein, a thyssenkrupp magyarországi autóipari beszállító üzletágának ügyvezető igazgatója.

A cégvezető hangsúlyozta, az elmúlt 20 évben nagyon pozitív tapasztalatokat szereztek Magyarországon. Az autóipari beszállítónak több gyára és k+f tevékenysége is van az országban. Jászfényszarun elektromechanikus kormányszervókat és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyártanak, Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készítenek. A vállalat Győrben futómű-összeszerelő üzemet, valamint egy Steel Service Center-t is működtet. A E/E kompetencia-központjában mintegy 900 magasan képzett mérnök elektromechanikus „okos” kormányrendszerekhez fejleszt szoftvereket, valamint újszerű kormányrendszer-koncepciókat dolgoznak ki, mint amilyen például a Steer-by-Wire (mechanikus helyett csupán elektronikus összeköttetést biztosító kormányrendszer) magas szinten automatizált, vagy önvezető rendszerekhez. Jelenleg közel 2200 munkatársa van a vállalatnak Magyarországon.

A közelmúltban a debreceni BMW-gyár építésének pár hónapos halasztását is bejelentették. Az üzem igazgatója ott is hangsúlyozta, hogy a cégcsoport változatlanul elkötelezett a debreceni terveinek megvalósítása mellett.

Nyitókép: Pixabay.com