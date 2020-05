Válság ide vagy oda, mászna visszafelé az autókereskedelem

A koronavírus-járvány által elsőként teljes egészében érintett áprilisi hónap adatai azt mutatják, hogy

mind az új, mind pedig a használt autók importja nagyjából lefeleződött.

Előbbiek 50 százalékkal nagyobb mértékben estek vissza, utóbbiak esetében 43 százalékos csökkenés figyelhető meg a tavalyi év azonos időszakához képest – ismertette az InfoRádiónak Halász Bertalan, a Jóautók.hu vezérigazgatója. Ami a darabszámokat illeti, míg

2019 áprilisában 13 200 használt gépjármű érkezett az országba, idén ez csupán 7500,

míg az új autók importja a tavalyi 12 400-as darabszám után 2020 áprilisában 6200 volt.

Jól látható az is, hogy amikor március elején bejelentették a vészhelyzetet Magyarországon, egy nagy, szakadékszerű visszaesés is képződött a használtautó-keresésben is, ami azóta lassan ugyan, de hétről hétre biztosan „mászik visszafelé”, tehát járvány ide, járvány oda, gazdasági leállás ide, gazdasági leállás oda, jelenleg ott tart a dolog, hogy a „békeidőbeli” februári internetes keresési számok 80 százalékát produkálja már a piac – tette hozzá a szakértő. Ez pedig bizakodásra adhat okot.

Halász Bertalan arra is kitért, a Jóautók.hu nem kizárólag az oldal látogatottságát méri, hanem egyéb mutatókat, köztük a hívásindításokat is, vagyis, hogy hány darab kapcsolatfelvétel születik a használtautó-vásárlók és -kereskedések között, és ezekből a számokból is az tűnik ki, hogy

az április végi, május eleji kapcsolatfelvételek nagyjából a februári, a még válsággal, illetve járvánnyal nem érintett időszaknak a 75-80 százalékát adják.

Ugyanakkor – fűzte hozzá –, az új autós fronton a járvány elindulásakor elég jelentős termeléskiesés, gyártókapacitás-leállások történtek, vagyis egy kínálati lyukkal lehet majd szembesülni a következő hónapokban, ami visszafoghatja az értékesítési számokat, annak ellenére, ha a kereslet meg is marad. De ugyanez mondható el a használtautó-importtal kapcsolatban is, és hiába lennének vásárlók, ha a határzárak miatt az utóbbi egy-másfél hónapban gyakorlatilag egy vákuum keletkezett.

Vagyis vannak pozitív és negatív irányba mutató erőhatások, de hogy májusban milyen elmozdulás lesz, azt egyelőre még nehéz megmondani – fogalmazott a vezérigazgató.

