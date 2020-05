Az idén várhatóan nem lesz nyugdíjkiegészítés

Arról már márciusban cikkeztek a gazdasági portálok, hogy a nyugdíjprémium kifizetése akár el is maradhat idén, ha a gazdasági kilátások tovább romlanak, azóta kiderült, hogy már az MNB legoptimistább becslése szerint sem lesz meg a nyugdíjprémium alapfeltételeként meghatározott 3,5 százalékos GDP-növekedés 2020-ban.

Az azenpenzem.hu portál most az inflációt követő nyugdíjkiegészítésről írja azt, hogy noha idén év elején a nyugdíjakat 2,8 százalékkal emelték, és sokáig hitte mindenki, hogy ebből biztosan újabb kiegészítés lesz, most egyre valószínűbb, hogy az idei infláció alig haladja majd meg a januári nyugdíjemelés mértékét. Így az is egyre valószínűbb, hogy az idén egy fillér plusz sem járhat a nyugdíjasoknak.

A portál szerint ezért is helyezhette kilátásba a kormány a 13. havi nyugdíj fokozatos visszahozását, amelyből az első heti részletet 2021 februárjában, a teljes egy havi összeget pedig 2024-ben kaphatják majd kézhez.

A portál felidézi, hogy a Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a veszélyhelyzet miatti leállások hatására áprilisban - főleg az üzemanyagár történelmi mértékű csökkenése miatt - az infláció most még az átlagos kosarat sem tükrözi, és a fogyasztói árak átlagosan csak 2,4 százalékkal lettek magasabbak az egy évvel korábbinál.

A következő hónapokban pedig további mérséklődést várnak a jegybanki elemzők.

A gazdasági portál felidézte, hogy tavaly novemberben a nyugdíjasok egy összegben átlagosan körülbelül plusz 32 ezer forintot kaptak.

