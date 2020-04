Aki autóvásárláson töri a fejét, ezek után nem sokat fog gondolkodni

Nem lehet ma - a járványhelyzet miatt - akármilyen új autót vásárolni, a kereskedők inkább készletkisöprést folytatnak, emiatt viszont jelentősen csökkentek a raktáron lévő új autók árai.

A Vezess.hu több friss összeállításban is foglalkozik a kérdéssel, de hát a helyzet is speciális: egyszerre állt elő kínálati és keresleti válság, ami igen ritka.

A válság természetesen árletörő hatású is, amit azért szakértők szerint a forintgyengülés valamelyest ellensúlyoz. Aki viszont most tudna új autót venni, akár milliós kedvezményekkel is találkozhat a kereskedőknél, ha ugyan talpon maradnak egyáltalán a kereskedők – ismert, a 2008-as válság után több száz szalon húzta le a rolót.

Korábbi összeállításában az autós szakportál olyan kocsiajánlatokat gyűjtött egy csokorba, amelyeknél most 5-10-15 millió (!) forintot lehet spórolni, most, de találtak olyan BMW-modellt is, amelyet 50 millió forint helyett most "csak" 31-ért bárki megkaparinthat.

Az új összeállításban szélesebb néprétegek által hozzáférhető árú kocsik szerepelnek.

Egy új 1,2-es Opel Astra most például 7,5 helyett 5,1 millió forintért megkapható.

Ugyanennek a márkának az eddig 10 millióba került Insigniája most 7-ből megvan.

Egy 1,5-ös Skoda Octavia kombi 8,1 millió forintos árának a negyedét lehet most megspórolni.

A Skoda Kodiaq 12,22 milliós ára ma már 8,19 milliós.

Ford Mondeo 1,5-ös motorral ma 8,6 helyett 6,33 millió forintért hazavihető.

A Ford S-Max 11,77 millió forint helyett a válság idején 4,1 millió forinttal olcsóbban megkapható.

De ennél is nagyobb a kedvezmény (4.9 millió forint) a 2 literes Ford Galaxyn - eredeti ára: 14,37 millió forint.

Egy VW Golf VII-est most házhoz szállítással 5,47 millióért odaadnak 7,65 millió helyett.

Bombaáron lehet most VW Transporterhez is jutni, 14 helyett 7,5 millió forintért.

Egy Tuaregen 8 millió forint most a kedvezmény (28 helyett 20 millió az ára).

Állami támogatás jár 3 gyerekeseknek a Nissan X-Trailre, mivel 7 személyes, most 11,2 helyett 6,1 millióról indul az ára - lefelé.

