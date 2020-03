Ügyfelek nélkül maradtak az autókölcsönzők

A koronavírus által leginkább érintett turizmushoz szorosan kötődő autókölcsönzők már most is 60-70 százalékos forgalomcsökkenést tapasztaltak, de van olyan szereplője is a piacnak, amely a járvány hosszabb elhúzódása esetén 95 százalékos visszaesést, vagyis gyakorlatilag lenullázódást vár - írta a Napi.hu.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint szeptember előtt az ágazat nem számol a külföldi turizmus újraindulásával, bár reményeik szerint az üzleti turizmus egy kicsivel hamarabb feléledhet. A szállodákban üzemszünet van, és a dolgozók megtartására koncentrálnak.

A lap által megkérdezett autókölcsönzők nagyon pesszimisták. Sződi János, az Avalon Car(e) Services Kft. ügyvezető igazgatója - aki egyben a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének elnöke is - 70 százalékos visszaesésről számolt be márciusban, és az arány folyamatosan emelkedik. Szerinte a turizmus a szezon végére talán lassan elindul, de a cégnek nem lesz jelentős árbevétele.

Az Avis Autókölcsönzőnél hasonló visszaesést tapasztaltak, azonban ha a korlátozások a nyár végéig kitartanak, akkor akár a 90-95 százalékot is elérheti a forgalomkiesés. A határzár feloldása, valamint a repülőjáratok újraindulása után 6 hónap alatt lassú, nem ugrásszerű visszarendeződésre számítanak.

A Sixt Hungary közlése szerint is a csökkenés két számjegyű. Dévai Gábor ügyvezető kicsivel optimistább versenytársainál, szerinte nem feltétlenül kell lemondaniuk a nyári szezonról, sőt az ősz még növekedést is hozhat. Ő is azzal számol, hogy

először az üzleti ügyfelek térnek vissza és csak azt követően a turisták.

Az autókölcsönzés annyiban speciális üzletág, hogy a cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy a többnyire nagy értékű autók kihasználatlanul álljanak, amortizálódjanak. Válaszlépésként a legtöbb vállalat a flotta csökkentésébe kezdett, a már megrendelt, de még le nem gyártott kocsikat visszamondják, a már raktáron lévők átvételének ütemezéséről pedig egyeztetnek a beszállítókkal. A használt autókat is megpróbálják eladni. És próbálkoznak azzal is, hogy az autókat átmeneti időre szóló ajánlattal vállalati ügyfeleknek adják bérbe. Az autókölcsönzők - a taxisokhoz hasonlóan - minden kiadás után fertőtlenítik az autót.

A probléma jellege - vagyis a drasztikus keresletcsökkenés miatt - nem megoldás a cégeknek a bérleti díjak folyamatos csökkentése sem, bár minden cégnél elkerülhetetlennek tartják az árak visszaesését. Ugyanakkor a legtöbben nagyobb megrendelések esetén rugalmasabban adnak kedvezményeket.

Ezt pedig Sződi János szerint ezt saját hatáskörben már nem tudják árpolitikával, költségcsökkentéssel vagy hatékonyságnöveléssel kezelni, ezért fontosnak tartaná, ha az ágazat is bekerülhetne a járulékcsökkentéssel támogatott szektorok közé.

A Sixt egyébként a flottája egy részét felajánlotta az operatív törzsnek és most azok a kollégáik is autóval járhatnak, akiknek muszáj közlekedniük, de egyébként nem járna nekik céges autó. Az Avis pedig felajánlott már autókat olyan civil szervezeteknek, amelyek a koronavírus elleni küzdelemben vesznek részt - írta a lap.

Nyitókép: Pixabay