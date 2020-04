Több ezer készülő lakást adhatnak majd kedvezményes áfával

A frissen bejelentett barnamezős lakásfejlesztésekre bevezetésre kerülő 5 százalékos lakásáfa több, már futó projektet is érinthet - írta a Portfolio, amely összegyűjtötte, hogy potenciálisan milyen nagyobb beruházásokat érithet a kedvezmény.Budapesten 2018 végén összesen 3507 barnamezősnek tekinthető telek volt, melyek összterülete elérte a 2945 hektárt. A leginkább érintett kerület a XXI., ahol összesen 1013 ilyen telek található, összesen 467 hektáron, de emellett további tíz olyan kerület van, ahol az ide sorolható telkek összterülete meghaladja az 1 négyzetkilométert. Igaz, a szabályozás pontos részletei még nem ismertek, így nem biztos, hogy a felsoroltak be is kerülnek majd a kedvezményezett körbe - írta a lap.

A IX. kerületben a Rákóczi hídtól délre húzódó terület abszolút ide sorolható, igaz, egyúttal a leginkább lepusztult ipari rozsdaövezetek egyike. Adottságai, például a belvároshoz való közelsége, a Duna-part miatt nagyon ígéretes helyszín. Az öt éve elfogadott Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) is a kerület egyik az egyik legértékesebb alulhasznosított területként említi, hogy a Rákóczi hídtól délre eső Duna-part potenciálisan a IX. kerületben.

Az előző válság előtt a folyóág csücskére tervezték a Duna City nevű vegyes funkciójú óriáskomplexumot, amiben több ezer lakás, irodaházak, kereskedelmi központ, üzletek, éttermek és szabadidős ingatlanok lettek volna, ez azonban nem valósult meg. A Vágóhíd környékén néhány éve Adnan Polat cége, az APD Real Estate Kft. vette meg a Közvágóhíd 4,8 hektáros területét, amelyen több száz millió euró értékben tervez ingatlanfejlesztéseket.

A XIII. kerületben a Váci úti irodafolyosó új épületeinek egy része már eleve korábban ipari terület funkcióváltásaként jött létre. A kerület egyik legnagyobb lakásfejlesztése a Wing Kassák Residence nevű projektje. A több mint 2 hektáros, négy utca által határolt telken több ütemben összesen 700 lakás épül, de ez nem biztos, hogy beleesik a támogatott kategóriába. A Reno udvar viszont szinte biztos, hogy ide sorolható. A telken az első tervek szerint főként irodaházak kaptak volna helyet, de miutá a közelmúltban gazdát cserélt, nem zárható ki, hogy az új tulajdonos az 5 százalékos áfa miatt a lakásfejlesztéseken is el fog gondolkodni.

A harmadik potenciális barnamezős beruházás azon a közvetlenül a Duna-parton található 115 ezer négyzetméteres fejlesztési területen valósulhat meg, amelyet nemrég a Cordia vásárolt meg. Sőt, a Duna Plaza mögötti, szintén Duna-parti hatalmas telek is feltehetően barnamezősnek minősül, ahova egykor a 360 fok Budapest nevű óriásprojektet tervezték.

A III. kerület egyik barnamezős beruházása a Graphisoft Park egykori óbudai gázgyár területén megvalósuló fejlesztése volt, itt azonban nagyrészt ugyancsak irodák kaptak helyet. A Biggeorge Property fejlesztésében megvalósuló Waterfront City beruházás keretében épülő lakások az egykori BUSZESZ Zrt. gyártelepének helyén valósulnak meg - ez várhatóan beleesik majd az 5 százalékos kategóriába. Az első ütemben 269 lakás épül itt.

A XI. kerületben még számos Duna-parti egykori gyártelep várja a potenciális lakásfejlesztőket. Elképzelhető, hogy a Budafoki út, Szerémi út, Kondorosi út által határolt területen épülő, 260 lakásos Budai Walzer projekt beleesik majd a barnamezős beruházás kategóriába. De a Kopaszi-gát mellett épülő BudaPart beruházás egyes ütemei is barnamezős beruházásnak minősülhetnek majd. A BudaPart projekt keretében összesen 817 lakás létesül.

Nyitókép: pexels.com