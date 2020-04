Palócz Éva: a jegybank megtette azt, amit megtehet

Az egész gazdasági élet, a vállalatok, az elemzők egyaránt egyetértenek abban, hogy rendkívül szegényes, megkésett, és messze nem olyan a csomag, amilyennek lennie kellene, és amilyen a szomszédos, vagy akár az egyéb EU-tagországokban, vagy akár másutt is van - mondta az InfoRádiónak Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója. Ez szerinte különösen drámai.

Kifejtette: miközben a cseh, a szlovák, a lengyel vállalatok nagyvonalú állami támogatásban részesülnek abban a néhány átmeneti hónapban amíg át kell vészelni a bajt, addig a magyar vállalatok belerokkannak majd.

"A nemzetközi versenyképességünknek pedig, ami eddig se volt nagyon erős, annyi."

- tette hozzá.

Szavai szerint semmilyen támogatásra nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem segít, mert ha csak pár ezer forintot tud egy vállalat megtakarítani, vagy ha valamilyen adminisztratív könnyítése van, ami segít senki, az nyilván nem hatástalan.

"Az a lényeg, és ezt a szakma egyöntetűen mondja, most nem erre lenne szükség"

- hangsúlyozta Palócz Éva. Kifogásolta azt is, hogy minden program sokára éri el a vállalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy "az, hogy most bejelentik, hogy jövőre majd lesz valamilyen program, az ebben a pillanatban nem segít, holott most, áprilisban, májusban kellene minél gyorsabban azoknak a vállalatoknak a kezét megfogni, amelyek rohamosan mennek csődbe."

Mint mondta, több hazai kis- és középvállalkozással is beszélt az elmúlt időben, többségük elvesztette a megrendelései száz százalékát, és ezért semmiféle támogatásra nem jogosult, és sokan mondják, hogy egy hónap múlva le kell húzniuk a rolót.

Szerinte igenis lenne a kormánynak mozgástere arra, hogy nagyobb támogatást adjon. Úgy fogalmazott, hogy ezt csinálja a világ minden országa, az Európai Unió és az Európai Központi Bank is.

"Ilyenkor el lehet adósodni. Ez persze később majd vissza fog ütni, de hát lehet hazai finanszírozási forrásokból is mindenféle költekezéseket finanszírozni. A jegybank a maga részéről ezt bejelentette, hogy a maga részéről ami korábban tabu és tiltott volt, a másodpiacon - de lehet, hogy az elsődlegesen is - állampapírokat vásárol" – tette hozzá Palócz Éva. Vagyis szerinte az MNB közvetve meg tudja ezt finanszírozni, bár ezt se lehet korlátlanul csinálni.

"A magyar mentőcsomag a GDP alig egy százalékát éri el, miközben más országban három-négy százalék - a különbségből valamicskét meg lehetne finanszírozni jegybanki forrásokból" - közölte a vezérigazgató. Szerinte ez még nem is járna a külfölddel szembeni eladósodásnak és a spekulánsoknak való kitettséggel, mert ez a magyar jegybank forrásaiból megoldható lenne.

Elmondta:

az MNB által bejelentett 3 ezer milliárd forintos mentőcsomag teljesen rendben van, és a jegybank a maga eszköztárával, amit lehetett, megtett.

Ezzel csak az a probléma, hogy hitelhez jutni sem olyan könnyű: egy cég, ami nem látja a jövőjét, és nem tudja, hogy meddig tart az ő piacának leállása, és hát a bank sem tudja ezt, így pedig a hitelfelvétel, vagy nyújtás nagyon kockázatos. Ezt a kockázatot most a hitelező kereskedelmi bank viseli.

"Ebből a programból is nagyon-nagyon sokan ki fognak esni, de a jegybank ennél többet nem tud tenni, megtette azt, amit megtehet. Az egy másik dolog, hogy most a fiskális politikán, a költségvetésen, a Pénzügyminisztériumon lenne a sor" - tette hozzá Palócz Éva.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi