Állami felügyelőt kapott egy tőzsdei cég

Pénteken 11 órától állami felügyelet alá került a debreceni Kartonpack Dobozipari Nyrt. nevű tőzsdei társaság. A cég tulajdonosai és vezetői helyett kormánybiztos dönthet mindenről. Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet - közölte a hvg.hu a pénteki Magyar Közlönyben megjelent jogszabály alapján. A lap az indoklás nélkül megjelent rendelet kapcsán kereste a Miniszterelnökséget és az operatív törzset is, de úgy véli, az lehet a döntés hátterében, hogy a cég kiemelt partnere a gyógyszeripar.

Ilyen döntést most először hozott a kormány a veszélyhelyzetben kapott felhatalmazás alapján.

A tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos, azaz

Juhász Edit, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára bármilyen döntést meghozhat "a társaság működőképességének fenntartása, az állami felügyelet hatékony ellátása érdekében".

Minden vezetőt leválthat, beszámoltathat, a cég minden szerződését felmondhatja, mindenbe betekinthet és mindent megtehet, ami egyébként az igazgatóság vagy a közgyűlés hatáskörébe tartozna.

A cég 2019-ben közel 2,5 milliárdos bevétel mellett meglehetősen szerény, 8 millió forintos adózás utáni eredményt tudott elérni, ami jelentős visszaesés az egy évvel ezelőtti 100 milliós nyereséghez képest. A különbség leginkább a rövid lejáratú, azon belül is a szállítói kötelezettségekből adódik, amelyek közel 90 millió forinttal nőttek egy év alatt, de az anyagjellegű ráfordítása is nőtt a cégnek közel 300 millió forinttal. Érdekesség még, hogy a lízingtartozásából 2019-ben mintegy 70 millió forintnyit lerendezett, de így is közel 80 millió forintnyi ilyen tartozása van.

